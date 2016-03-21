KAHABERI & KHANUMS (Грузия) - новый клубный электро-фолк проект 25 марта в Киеве

Kahaberi (Кахабер Цискаридзе) - один из тех оригинальных грузинских музыкантов, кто известен далеко за пределами Грузии. Он органично вплел национальный музыкальный фольклор, его драйв, ритмику и мелодичность в контекст современной танцевальной музыки, представляя в клубах по всей Европе такое узнаваемое и популярное грузинское этно в обертке ethno electronic house. Кахабер - один из тех музыкантов, успех которого может предсказать каждый, кто услышит эту музыку хоть раз. Современнный сплав электронной и этнической музыки в подаче Кахабера расширяет границы популярнейшего современного направления world music!

Кахабер - профессиональный музыкант, продюсер, барабанщик и перкуссионист, автор успешных музыкальных проектов, известных на международном уровне, впервые представляет в Киеве в «Атласе» новый клубный электрофолк-проект “Kahaberi & Khanums” совместно с женским трио в составе Эки Гурешидзе, Дианы Зурабян и Анны Пилпани. Энергия “Kahaberi & Khanums”

“Kahaberi & Khanums” - это грузинский “музыкальный енергетик”, современный этно-допинг, который необходим каждому поклоннику драйва, пульсирующего в неповторимом музыкальном этносе Грузии!

Додаткова информация: http://kvartal-concert.com/afisha/kahaberi-khanums-25-3-2016

Когда: 25 марта в 20.00

Где: Киев. Клуб ATLAS