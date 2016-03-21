Общественные организации призывают власти провести информационную кампанию для повышения образованности граждан в сфере электронной демократии

Киев. 21 марта. УНИАН. Украинские общественные организации призывают власти провести специальную информационную кампанию с целью повышения уровня образованности граждан в сфере электронной демократии. Об этом сообщила директор муниципально-общественного центра электронного управления Оксана Гречко на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодняшний день общественные организации недостаточно эффективно используют имеющиеся инструменты электронной демократии, даже электронную почту используют в своей деятельности всего 90,5% респондентов. В то же время, почти 99% отметили необходимость проведения специальных занятий по повышению уровня общественного образования в сфере электронной демократии, то есть признают актуальность этой темы», - сообщила она, презентуя результаты всеукраинского экспертного опроса на тему практики использования инструментов электронной демократии общественными организациями в Украине.

По словам Гречко, в ходе опроса эксперты проверяли степень готовности городов к дальнейшему внедрению системы электронного управления, чтобы способствовать обеспечению прозрачности местной политики и борьбе с коррупцией, привлечь больше общественности к процессам управления.

«Был запланирован опрос 1 тыс. общественных организаций по Украине, но ответ предоставили только 402. Отбирались типичные представители с привлечением региональных координаторов… Всего в опросе приняли участие 12 типов организаций», - сказала Гречко.

Комментируя результаты опроса, эксперты, присутствовавшие на пресс-конференции, отметили, что 70,1% общественных организаций имеют собственные сайты, а 90,8% респондентов используют социальные сети в качестве средства коммуникации с гражданами. Около 12% организаций используют электронные приемные. При этом позитивную оценку системе открытых данных в Украине дали 64,4% опрошенных.

Присутствовавший на пресс-конференции директор IT-департамента Секретариата Кабинета министров Украины Егор Стефанович сообщил, что на сегодняшний день самыми эффективными средствами электронного управления являются система электронных петиций, система госзакупок Prozorro, правительственный контактный центр, система открытых данных data.gov.ua, портал электронного правительства iGov, электронные повестки дня, а также ряд других ресурсов. В то же время, он отметил, что Украина находится еще на самом начале своего развития в области электронной демократии. «Мы находимся на самом начале нашего пути, и нам еще многое необходимо пройти», - сказал Стефанович.

Основными проблемами в реализации системы электронной демократии, по мнению экспертов, является ограниченный доступ граждан к Интернету (порядка 38% населения не подключены к глобальной сети), техническая неграмотность и отсутствие понимания основ кибербезопасности.

Опрос был инициирован коалицией неправительственных организаций, среди которых Подольское агентство регионального развития, ассоциация органов местного самоуправления «Города электронного управления Украины» и гражданская сеть «ОПОРА», при поддержке Государственного агентства по вопросам электронного правительства и Национальной академии госуправления при президенте Украины. Кроме того, данную инициативу поддержало посольство Великобритании.

В опросе приняли участие 402 гражданские организации из 24 областей Украины.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Кабинет министров Украины заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон об единой системе электронного взаимодействия.