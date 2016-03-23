Директора 20 заводов "Укрспирта" поддержали планы правительства по приватизации госпредприятия

Киев. 23 марта. УНИАН. Директора 20 заводов государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Уксрпирт», действуя также и от имени своих подчиненных, поддержали планы правительства по приватизации госпредприятия и направили соответствующее обращение к министру аграрной политики и продовольствия Алексею Павленко, в Кабинет министров, Администрацию президента и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Позицию работников заводов в ходе круглого стола в УНИАН высказал заместитель директора Залозецкого места осуществления деятельности (МОД) «Укрспирта» Максим Добровольский.

«Сегодня мы хотим полностью и всесторонне поддержать позицию президента Украины, премьер-министра и министра Павленко относительно неотвратимости прозрачной конкурентной приватизации спиртовых предприятий с возможностью участия иностранных мировых инвесторов. Для многих наших заводов это чуть ли не единственный путь к спасению», - сказал Добровольский.

Он отметил, что в Украине еще не искоренена «спиртовая мафия», действующая со времен, когда руководителем «Укрспирта» был разыскиваемый Интерполом Михаил Лабутин. По словам Добровольского, именно ставленники Лабутина на местах сегодня оказывают сопротивление восстановлению работы законсервированных заводов и прозрачной приватизации в отрасли. Показательным примером является недопущение нового руководителя «Угерского спиртового завода» (Львовская обл.) Андрея Гнатуша к исполнению своих обязанностей со стороны бывшего руководства предприятия.

Присутствовавший на круглом столе Гнатуш отметил, что намерен восстановить производство на «Угерском спиртзаводе», который не работает с 2011 года, и имеет договоренности о поставках продукции в Польшу.

«Имеются предварительные договоренности относительно экспорта спирта за границу, в частности в Польшу. То есть предприятие может и будет работать официально, а это порядка 3 млн грн акциза и основных налогов в бюджет области и страны ежедневно», - сказал он.

По словам Гнатуша, бывшее руководство «Угерского спиртзавода» сопротивляется его назначению, поскольку использует мощности предприятия для нелегального производства спирта.

Добровольский от имени директоров заводов выразил обеспокоенность, что нелегальное производство осуществляется также на Струтинском, Вузловском и Сторонибабском МОДах «Укрспирта» (Львовская обл.).

«На таких «не работающих» предприятиях откуда-то берется «левый» спирт, а мы не можем сбыть свой честно произведенный! Нужно остановить зарождение такой «Лабутинской спиртовой республики», - сказал Добровольский.

Директора заводов призвали власти и правоохранительные органы проверить указанные предприятия и работу их должностных лиц, чтобы не допустить дестабилизации работы отрасли.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба подозревает бывшего директора «Уксрпирта» Лабутина в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 28,2 млн грн. В январе Интерпол по запросу украинских правоохранителей объявил Лабутина в международный розыск.

Справка УНИАН. В июле 2010 года Кабинет министров постановил создать на базе концерна «Укрспирт» одноименное государственное предприятие. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. «Угерский спиртовый завод» пока не входит в госпредприятие «Укрспирт» и остается в составе концерна.

Кабинет министров Украины выступает за приватизацию «Укрспирта» и намерен до 1 мая этого года рассмотреть вопрос об исключении «Укрспирта» из списка запрещенных к приватизации предприятий. Если Верховная Рада поддержит решение Кабмина о включении «Укрспирта» в приватизационный список для последующей продажи, то, по подсчетам Министерства аграрной политики и продовольствия, приватизация госпредприятия займет около двух лет.