Участники военного конфликта на Донбассе считают, что активная фаза войны продлится 2-5 лет – исследование

Киев. 23 марта. УНИАН. Представители украинских добровольческих военных формирований и участники вооруженных формирований из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей убеждены в том, что конфликт на Донбассе является долговременным.

Как сообщила сегодня во время пресс-конференции профессор, заведующая кафедрой социологии Украинского католического университета Оксана Михеева, таковы результаты исследования, которое было проведено в ноябре 2015 - феврале 2016 года.

«Они все говорят о том, что еще 2-5 лет будет продолжаться активная фаза войны. Также, по разным оценкам, от 10 до 25 лет будет происходить медленный и нелегкий выход из этого конфликта... Наблюдается взаимное перебрасывание ответственности на другую сторону за несоблюдение условий, невыполнение и нежелание идти на компромиссы. Окончательное примирение видится не раньше следующего поколения... Конфликт находится в той стадии, когда стороны еще не поняли, что прекращение конфликта является более выгодным, чем продолжение. Фактически, они не готовы к переговорному процессу.... Очень неприятный момент – готовность участников к продолжению активной фазы конфликта», - рассказала эксперт.

Исследование также показало, что семьи представителей украинских сил часто не знали, что их родные на передовой. Украинские добровольцы отмечают, что после того, как их близкие узнавали об этом, оказывали им серьезную поддержку.

«Если говорить о представителях из ОРДЛО, то у них ситуация сложнее. Довольно часто они сталкиваются с сопротивлением близких и говорят о негативном отношении со стороны общества. Они сталкиваются с ситуацией резких высказываний в свой адрес», - отметила Михеева.

Начало конфликта на Донбассе обе стороны расценивают по-разному.

«Представители ОРДЛО склонны описывать ситуацию как инспирированную «третьими силами». Прежде всего, речь идет о США, Европе и РФ, и в этом конфликте Украине отведена роль объекта или жертвы обстоятельств. С точки зрения украинских добровольцев – события инспирированы Россией, и их подготовка характеризуется продолжительностью и продуманностью. Акцент делается на роли регионального олигархата и его неудачной борьбе за собственную вотчину. В-третьих, события объясняются спецификой образа жизни и ментальностью местного населения», - рассказала она.

Исследование также показало, что проблемы с трудоустройством приводят к выделению небольшой части воинов, которые возвращаются на войну, рассматривая это как версию трудоустройства. Эта тенденция характерна для опрошенных респондентов с обеих сторон, но сильнее выражена со стороны ОРДЛО.

Видение перспектив своего участия в войне, по словам Михеевой, является следующим: проукраинские военные формирования будущую перспективу оценивают в категориях защиты своей земли, и не планируют продолжать военную карьеру, а представители ОРДЛО проявляют готовность к продолжению подобной деятельности в других «горячих точках», и планируют оказывать помощь тем, кто не хочет быть в составе Украины.

Исследование «Homo militans» было проведено в ноябре 2015 - феврале 2016 года Украинской миротворческой школой при финансовом содействии посольства Великобритании в Украине. Данное исследование основывается на анализе 58 глубинных интервью (22 – с участниками вооруженных формирований ОРДЛО и 36 – с добровольцами украинских военных формирований). Опрошенные представляют фактически всю территорию Украины – Донецк, Луганск, Кировоград, Доброполье, Артемовск, Львов, Винница, Мариуполь, Николаев, Киев, Житомир, Стрый, Макеевка, Севастополь, несколько сел Львовской и Кировоградской областей. Респонденты из оккупированных районов Донецкой и Луганской области представлены жителями Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Севастополя, а также ряда российских городов.

Категории опрошенных: военные формирования из оккупированных районов Донецкой и Луганской области, местная территориальная охрана, украинские добровольческие батальоны, украинские добровольцы, которые пошли служить в регулярную армию, волонтеры, работающие в зоне АТО, раненые и инвалиды, военные – граждане России, самооборона Доброполья.