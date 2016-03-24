Киев. 24 марта. УНИАН. Владельцы автомобильных газовых заправок просят Киевские власти не разрушать их бизнес путем массового демонтажа, и призывают разработать прозрачные правила по продаже сжиженного газа в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Первой киевской ассоциации сжиженного газа Александр Приступов.

«Киевская власть реализует преступную схему по уничтожению конкурентного бизнеса и перераспределения рынка», - сказал Приступов.

По его словам, с 2015 года городская мэрия под руководством Виталия Кличка взялась за массовый демонтаж автомобильных газовых заправок, мотивируя свои действия отсутствием у собственников данных объектов перечня необходимых документов.

При этом, по словам адвоката ассоциации Александра Кривошея, на сегодняшний день отсутствуют утвержденные правила размещения данных автозаправок в Киеве.

«На сегодняшний день в городе Киев отсутствует правовой механизм, который детально регламентирует размещение заправок автомобильного газа», - сказал адвокат.

По словам представителей газовой ассоциации, демонтаж автомобильных заправок в Киеве происходит с нарушением законодательства: собственники не оповещаются заранее о планируемом сносе, при непосредственном демонтаже не составляются протоколы, а также во время сноса задействуются так называемые «титушки».

Также, по словам главы ассоциации Приступова, хранением демонтированного оборудования занимается малоизвестная криворожская компания «Экоэнергоальянс», созданная в феврале 2016 года.

«За хранение выставляются счета на 150-200 тыс. грн, что зачастую превышает рыночную стоимость самого оборудования. Только за две недели через эту компанию прошло около 16 млн грн», - сказал Приступов.

По мнению ассоциации, на сегодняшний день на рынке сжиженного газа Киева с помощью городских властей происходит перераспределение с целью его монополизации, так как только за прошлый год потребление данного вида топлива в Киеве выросло на 30%.

«Наши подозрения в том, что этот рынок пытаются монополизировать», - заявил Приступов.

Первая киевская ассоциация сжиженного газа требует организовать широкое общественное обсуждение правил застройки города Киева и порядка размещения, эксплуатации автозаправок сжиженного газа.

«Мы обеспечиваем топливо по самым низким ценам, потому что конкурируем между собой за каждого потребителя. Мы не допустим монополизации и будем бороться за прозрачные правила игры на рынке», - заявил глава ассоциации Приступов.

Справка УНИАН. Первая киевская ассоциация сжиженного газа создана в 2015 году. Ассоциация объединяет около 70% легальных автомобильных газовых заправок Киева.