Избирательная кампания в Кривом Роге проходила в конкурентных условиях - ОПОРА

Киев. 24 марта. УНИАН. В Гражданской сети ОПОРА заявляют, что кампания по выборам мэра Кривого Рога в Днепропетровской области проходила в конкурентных условиях.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН аналитик ОПОРЫ Алексей Клюжев.

«В целом избирательная кампания проходила в конкурентных условиях, несмотря на имеющиеся риски в связи с участием должностных лиц органов власти в предвыборной агитации. Из 15 кандидатов 11 в течение избирательного процесса проявляли регулярную и заметную агитационную кампанию. Это свидетельствует, что у избирателей Кривого Рога есть реальная альтернатива выбирать между разными политическими силами», - сказал Клюжев.

По его словам, промежуточные финансовые отчеты о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов показали, что они совместно потратили более 1 млн 925 тыс. грн на осуществление предвыборной агитации. Лидерами по агитационным расходам оказались Юрий Вилкул (свыше 748 тыс. грн), Семен Семенченко (около 485 тыс. грн), Николай Колесник (более 370 тыс. грн).

При этом эксперт отметил, что почти 100% всех средств избирательных фондов этих кандидатов были сформированы за счет добровольных взносов физических лиц, при этом в фонд Вилкула все граждане вносили одинаковые суммы. Из 10 кандидатов, которые, согласно закону «О местных выборах», открыли счета избирательных фондов, всего 8 вовремя предоставили территориальной избирательной комиссии промежуточные финансовые отчеты.

Кроме того, как подчеркнул Клюжев, агитационная кампания сопровождалась применением технологий «черного пиара», распространением недостоверных данных и агрессивной риторикой кандидатов.

«Материалы предвыборной агитации Семена Семенченко, которые были направлены против Юрия Вилкула, предвзятые сообщения в отдельных СМИ в отношении Николая Колесника и Семена Семенченко, анонимная политическая реклама с конфликтными акцентами не способствовали проведению надлежащей дискуссии между кандидатами о перспективах локального развития», - сказал Клюжев.

Кроме того, по его словам, избирательный процесс сопровождался достаточно массовыми нарушениями законодательных ограничений относительно ведения предвыборной агитации, в том числе путем размещения материалов агитации в неположенных местах и их распространение без обязательных выходных данных.

Клюжев отметил, что в Кривом Роге обеспечено изготовление избирательных бюллетеней, которые уже были переданы от городских в районные в городе избирательные комиссии. Всего районные в городе избирательные комиссии получили 520 тыс. 539 избирательных бюллетеней, которые будут храниться ими до момента их передачи в УИК города.

Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября 2015 года, объявил победителем представителя «Оппозиционного блока» Юрия Вилкула. По информации на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель «Самопомочи» Юрий Милобог - 88 457 голосов (48,83%).

Последний заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах, однако суды отклонили его иски.

Фракция «Самопомич» в Верховной Раде потребовала назначить новые выборы мэра Кривого Рога, в частности блокируя трибуну парламента.

23 декабря ВР приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы.