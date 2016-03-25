Партия "Возрождение" предлагает ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов до 2018 года

Киев. 25 марта. УНИАН. Народные депутаты парламентской группы «Возрождение» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о введении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до 2018 года. Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Мы приняли решение и зарегистрировали в парламенте проект постановления о введении моратория до 2018 года на любое поднятие тарифов в Украине», - сказал Бондарь, добавив, что документ также предусматривает проведение финансового аудита каждого украинского предприятия, которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги.

«За время действия моратория необходимо провести аудит фактических затрат производителей услуг ЖКХ, определить «слабые места» и определить реальный уровень потерь в сетях. Также необходимо взять несколько проблемных регионов и те средства, которые государство должно было бы потратить на субсидии в результате очередного повышения тарифов, перенаправить на энергоэффективность в проблемных регионах», - сказал Бондарь.

По его словам, дальнейшее повышение коммунальных тарифов будет неподъемным для большинства украинцев, а нынешняя политика правительства, вместо стимулирования населения к проведению энергосберегающих мероприятий, сводится к массовой раздаче субсидий.

«Колоссальные средства – 35 млрд грн в год выделяются на субсидии, в то время как на энергоэффективность правительство тратит всего несколько сот миллионов», - сказал Бондарь.

Депутат также подчеркнул, что государство должно помочь гражданам избавиться от коммунальной зависимости, а предприятиям коммунальных услуг – модернизировать свои мощности, что позволит снизить затраты на производство, а значит - и тарифы для населения.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля 2015 года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. Вместе с тем, с 1 апреля 2015 года был повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Кроме того, с 1 марта 2016 года НКРЭКУ повысила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% - до 57 коп. за кВт/ч.