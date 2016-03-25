Коалиция по противодействию дискриминации в Украине призывает власти принять меры против расширения ксенофобских настроений в обществе

Киев. 25 марта. УНИАН. Коалиция по противодействию дискриминации в Украине (КПД) призывает власти принять меры против распространения ксенофобских настроений в обществе.

Об этом правозащитники заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Новая волна ксенофобии выступлений в Украине: какие выводы для общества?".

В частности, они подчеркнули, что в последнее время в государстве произошло несколько скандальных событий, которые нарушают принцип верховенства права, нарушают права человека, ставят под сомнение равноправие граждан и представляют угрозу для продвижения Украины в направлении евроинтеграции.

Прежде всего, это незаконное блокирование строительства пункта временного размещения беженцев в городе Яготин Киевской области, в ходе которого от представителей праворадикальных сил звучали ксенофобские призывы, а также самовольная установка блокпоста 17-18 марта 2016 года.

Кроме того, в КПД напомнили о препятствовании проведению Фестиваля равенства во Львове, которое сопровождалось угрозами организаторам, нападением на участников фестиваля агрессивно настроенной толпы и судебным запретом любых мирных собраний в центре города 19-20 марта по иску мэрии Львова.

"Коалицию по противодействию дискриминации в Украине очень обеспокоили эти события своей массовостью и массовостью проявлений ксенофобских настроений в обществе", - отметила председатель Координационного совета Коалиции по противодействию дискриминации, президент Харьковской фонда "Общественная альтернатива" Мария Ясеновская.

По ее словам, эти события сопровождались отсутствием негативной оценки органов государственной власти.

"И чаще всего их полной бездеятельностью или даже противодействием тому, чтобы прошли указанные мероприятия: Фестиваль равенства, и чтобы был открыт пункт временного размещения беженцев в Яготине", - сказала Ясеновская.

Она подчеркнула, что это является тревожным сигналом, который открывает путь к распространению ксенофобских настроений в обществе.

Учитывая изложенное, Коалиция требует от Верховной Рады - принятия законопроекта о гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС в сфере противодействия дискриминации; от правительства - создания межведомственной комиссии по вопросам противодействия ксенофобии, в частности, гомофобии, межэтнической и расовой нетерпимости; от министра внутренних дел - привлечь к ответственности виновных в указанных ксенофобских действиях.

Также КПД требует от мэров Львова и Яготина выразить личные публичные позиции относительно упомянутых событий в этих городах и собственное видение путей восстановления общественного порядка.

От органов государственной власти всех уровней Коалиция требует: участвовать в образовательных мероприятиях по противодействию дискриминации, постоянно повышать свою осведомленность в этой сфере, включить понимание свободы от дискриминации в перечень квалификационных требований при проведении переаттестации и люстрации в органах власти, подпадающих под реформирование, отказаться от практики обращения в суд с требованием запрета всех мирных собраний в населенном пункте.

*** Коалиция по противодействию дискриминации в Украине (КПД) является всеукраинской негосударственной общественной правозащитной инициативой, основанной путем подписания украинскими неправительственными организациями специального Меморандума 5 апреля 2011 года. Меморандум подписали 54 организации.