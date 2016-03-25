Общественная организация "Автомайдан Киев" будет проверять обоснованность цен и качество топлива в украинских сетях АЗС

Киев. 25 марта. УНИАН. Общественная организация «Автомайдан Киев» запускает проект «АЗС-контроль», целью которого является информирование населения о качестве автомобильного топлива в сетях АЗС, а также о признаках завышения его стоимости.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор организации «Автомайдан Киев» Дмитрий Карп.

«Мы хотим проверить абсолютно все заправочные станции по поводу качества нефтепродуктов, которые они продают, и будем это делать… Через некоторое время мы дадим пресс-конференцию, на которой расскажем, что у нас получилось, на каких станциях мы выявили некачественный бензин и к каким заключениям мы пришли относительно стоимости», - сказал Карп и призвал автомобилистов присылать проекту информацию по некачественному топливу на АЗС для проведения его экспертизы.

По его словам, украинские сети АЗС не реагировали должным образом на падение мировых цен на нефть.

«Мы видим огромное падение стоимости нефти фактически со 100 до 30 долл./баррель. При этом цены на бензин растут и растут, а не падают», - подчеркнул координатор.

Он отметил, что многие объясняют рост цен на топливо высоким курсом доллара, однако на протяжении последних 12 месяцев курс доллара был относительно стабильным и находился на уровне 23-24 грн/долл.

По мнению Карпа, на украинском рынке топлива существует ценовой сговор между сетями АЗС, чтобы минимизировать конкуренцию между игроками рынка.

«Существует картельный сговор между ритейлерами, которые держат цены на определенном уровне. Из-за этого нет свободной конкуренции и никому не выгодно продавать бензин по адекватной цене», - считает он.

Также он сообщил, что большинство АЗС торгуют контрафактным бензином низкого качества, что позволяет получать сетям значительные доходы, не уплачивая налоги, которые в стоимости легального топлива достигают 45%.

«По нашим оценкам, приблизительно 50-60% бензина на АЗС продается контрафактного, который делается на так называемых «самоварах». Благодаря этой колоссальной налоговой марже практически всем АЗС выгодно продавать контрафактное топливо», - добавил Карп.

В свою очередь координатор организации Сергей Строй отметил, что налоги в Украине достигают половины стоимости топлива, при этом государство не осуществляет должного контроля за качеством нефтепродуктов.

«Реально контролировать качество бензина наше государство не может, хотя при этом получает сумасшедшие налоги», - возмутился Строй.

Он подчеркнул, что из-за некачественного топлива автомобили необходимо часто ремонтировать на СТО, что требует значительных финансовых трат со стороны автовладельца.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Антимонопольный комитет Украины в очередной раз обвинил сети АЗС, в частности работающие под брендами WOG, OKKO, Shell, SOCAR, в сговоре при повышении стоимости бензин А-95 в период 19-21 марта на 1 грн – до 21,99 грн/л.

В АМКУ заявили, что это еще один факт неоднократной практики указанных участников рынка по установлению и поддержанию на одинаковом уровне розничных цен на топливо.

13 января 2016 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину, а также главе Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву провести переговоры с операторами рынка нефтепродуктов для снижения цен на бензин на фоне падения цен на нефть.

Одновременно Яценюк дал поручение АМКУ наработать формулу ценообразования на нефтепродукты в зависимости от цены на нефть по принципу «чем выше цена на нефть в мире, тем выше цены на АЗС, и наоборот». По словам премьера, АМКУ в течение нескольких недель «не удосужился это сделать».

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/64109