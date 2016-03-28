Политолог не исключил, что вопрос возвращения Савченко может быть окончательно решен уже в апреле

Киев. 28 марта. УНИАН. Вопрос возвращения в Украину незаконно осужденной в России летчицы, народного депутата Надежды Савченко может быть окончательно решен уже в апреле.

Такое мнение директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала высказал в ходе пресс-конференции в УНИАН на тему: «Индекс моделируемой политической активности — апрель 2016 года: ТОП-20 Украины».

В частности, он отметил, что после оглашения приговора Савченко российским судом вопрос о возможности ее возвращения в Украину максимально активизировался, и она уже стала фактором не только украинской дипломатии, но и международной, в том числе - ведущих государств мира.

«Я думаю, что в апреле должно окончательно решиться, вернется или не вернется Надежда Савченко в Украину», - сказал Бала.

При этом он подчеркнул, что остается угроза жизни и здоровью Савченко, и до конца не выясненными остаются возможные уступки Украины и мира президенту РФ Владимиру Путину в обмен на Савченко.

Кроме того, политолог отметил, что не стоит забывать и о других украинцах, которых незаконно удерживают в России.

Что касается ситуации на Донбассе, Бала не исключил, что после локализации боевых действий в Сирии основные усилия России были переброшены на ЕС и Украину, и поэтому в апреле можно ожидать очередного обострения военных действий на востоке Украины — подтверждением этого являются негативные тенденции марта.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Савченко и его защита отвергают обвинения и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля.