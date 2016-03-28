Главной интригой апреля останутся возможные перестановки в Кабмине, парламенте и АП - политологи

Киев. 28 марта. УНИАН. Главной интригой апреля останутся возможные перестановки на высших ступенях украинской власти.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Индекс моделируемой политической активности - апрель 2016 года: ТОП-20 Украины” заявили директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и его заместитель Алексей Голобуцкий.

Как отмечается в презентованном Индексе моделируемой политической активности, кадровые изменения в апреле могут коснуться не только Кабинета министров, но и Верховной Рады и Администрации президента, поскольку перемещение отдельных лиц в различных направлениях будет оголять должности и потребуют новых кадровых назначений, что, в свою очередь, будет предопределять политическую активность.

Голобуцкий отметил, что, в частности, нерешенным остается вопрос и в отношении Арсения Яценюка.

“90%, что ситуация с Гройсманом уже решилась, и это будет влиять на деятельность всего правительства и парламента на следующий месяц - его назначения премьер-министром. Но вероятность того, что этого не произойдет и кризис будет усиливаться, есть. Яценюк может сделать “бросок политический”. Это логично”, - отметил Голобуцкий.

Кроме того, в Индексе говорится о возможных перестановках в Генпрокуратуре, которые состоятся по тому признаку, что в марте мы имели возможность наблюдать войну между командами Виктора Шокина и “молодых реформаторов»: ушел Владислав Касько, активизировалась кампания по поддержке Сергея Горбатюка на должность генпрокурора, состоялось массированное наступление на команду Давида Сакварелидзе».

Также отмечается, что актуальными остаются процессы по антикоррупционным делам, в частности, дело “бриллиантовых прокуроров”.

«Поэтому с большой вероятностью Генпрокуратуру будет лихорадить, и мы станем свидетелями очередных разоблачений и опровержений, которые напрямую будут влиять на политические процессы и расстановку сил», - говорится в Индексе моделируемой политической активности - апрель 2016.