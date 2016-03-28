По многим резонансным делам из-за некачественного досудебного следствия могут быть вынесены оправдательные приговоры - адвокат

Киев. 28 марта. УНИАН. В связи с некачественным досудебным следствием, проведенным органами прокуратуры, много резонансных дел относительно Майдана и преступлений, совершенных представителями власти времен экс-президента Виктора Януковича, могут закончиться оправдательными приговорами обвиняемым или решениями Европейского суда по правам человека не в пользу Украины.

Об этом адвокат Ростислав Кравец заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня украинская прокуратура не занимается расследованием дел - много дел она фабрикует, а неудачи в суде пытается переложить на судей. В результате из-за некачественного следствия много резонансных дел закончатся либо с оправдательными приговорами, либо решением ЕСПЧ не в пользу Украины», - сказал Кравец.

Председатель Совета адвокатов города Киева Инна Рафальская согласилась с мнением коллеги. Она отметила, что «посылания прокуратуры на «преступную судебную систему», «сговор судей с адвокатами» стало удобным для перемещения внимания относительно качества досудебного следствия и прикрытия своих ошибок».

«Мы не можем понять, почему Генеральная прокуратура за два года до сих пор не смогла определиться, кто действительно давал приказ стрелять (по активистам Майдана - УНИАН) и кто стрелял», - сказала Рафальская.

Продолжая тему, адвокат Игорь Иванов, который является защитником потерпевших по уголовным процессам против экс-главы КГГА Александра Попова и пяти бойцов спецподразделения «Беркут», отметил, что не понимает, почему прокуратура не объединила в одно эти производства до сих пор не установила всех причастных к совершению преступлений.

Более того, по словам адвоката, из-за того, что по делам сотни пострадавших, и по каждому они допрашиваются об одном и том же отдельно, судебные процессы могут затянуться на неопределенные сроки.

Пострадавших - сотни, они из разных городов, и у людей возникает вопрос, почему мы одно и тоже должны рассказывать по нескольку раз? А если по делам появятся новые подозреваемые, так этот процесс будет бесконечным», - сказал Иванов.

Он считает, что при такому объеме производств вину обвиняемых невозможно будет доказать в судах.

«Прокуратура некачественно выписывает обвинения, и мы имеем обвинение, которое не подтверждается в ходе суда, и судья выносит оправдательный приговор, поскольку «дефекты» дела с самого начала заложены прокуратурой», - сказал Иванов.