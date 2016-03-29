Израиль и в дальнейшем будет делиться с Украиной опытом в медицинской сфере – посол

Киев. 29 марта. УНИАН. Израильские медики продолжат делиться опытом со своими украинскими коллегами.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски.

«Наши отношения с Украиной чрезвычайно важны. Мы стараемся делиться нашим опытом в тех областях, где есть определенные достижения. Мы считаем, что это чрезвычайно важно, особенно сейчас – в период, когда Украина проходит сложный этап своей истории. Думаю, что именно сейчас наш опыт может быть особенно важен для развития Украины. Одна из главных отраслей, где мы сотрудничаем – медицина. В Израиле очень развита система здравоохранения, и она считается одной из лучших в мире. Для нас очень важно делиться опытом. В прошлом году мы делали упор на работе с экспертами в области посттравматического синдрома, провели 15 семинаров. В этом году продолжаем работать в этом направлении. Также есть проект по оснащению палат в больницах Умани. Мы провели и будем проводить семинары в сфере неотложной медицинской помощи, а также повышения квалификации медсестер», - рассказал посол.

В свою очередь директор Израильского культурного центра в Украине Ольга Полищук отметила, что в этом году в Украину были приглашены израильские врачи, которые прочитали курс лекций в университетах Винницы и Киева.

«Мы пригласили израильских врачей для курса лекций в университетах Винницы и Киева и для проведения семинара врачей в Израильском культурном центре», - рассказала она и отметила, что сейчас планируется провести и видеоконференцию в культурном центре, поскольку украинские специалисты проявили большую заинтересованность.

Врач-специалист, майор запаса Ян Каганов отметил, что заинтересованность среди его украинских коллег вызвал процесс становления семейных врачей.

«Израиль обладает уникальным опытом, который уже 20 лет существует – 100 процентов населения получают медицинские услуги... Для того чтобы людей лечить, у семейного врача должна быть многолетняя связь с пациентом... Я рассказал во время лекций о некоторых вещах, которые практикуются у нас. Мы готовы делиться своим опытом», - сказал он.

В свою очередь один из лекторов – вице-президент и декан Ариэльского университета Альберт Пинхасов сказал: «Мы хотим сейчас активно развить программу для интеграции украинских ученых нашего университета на период от одного года до трех лет, в надежде, что затем они вернутся в Украину с теми знаниями, которые они получат от нас и будут так же укреплять науку в Украине».