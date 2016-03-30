Активисты намерены в четверг пикетировать Соломенскую налоговую инспекцию Киева из-за блокирования налоговиками деятельности предпринимателей

Киев. 30 марта. УНИАН. Представители общественных организаций намерены в четверг, 31 марта, пикетировать Соломенскую налоговую инспекцию города Киева из-за роста жалоб предпринимателей на действия налоговиков по одностороннему разрыву и искусственному затягиванию подписания договоров об обслуживании, что приводит к блокированию деятельности предпринимателей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор общественной организации «АвтоМайдан Киев» Дмитрий Карп.

«К нам обратились предприниматели. Мы были в Соломенской инспекции города в Киеве. Там фактически работает на приеме начальник налоговой полиции, принимает людей, у которых фактически заблокирована предпринимательская деятельность, сдача электронной отчетности и налоговых накладных. На вопросы, на каком основании заблокирована у предпринимателей сдача электронной отчетности, он внятно ответить не смог», - сказал Карп.

Он отметил, что, по законодательству, в течение 5 дней с момента подачи предпринимателем заявления доступ к сдаче отчетности должен быть предоставлен предпринимателям на обязательной основе, но это не происходит месяцами.

«Мы были в Соломенской налоговой инспекции. И завтра собираемся посетить Соломенскую налоговую инспекцию, заблокировать их деятельность, и узнать, почему они до сих пор не заключили договоры на сдачу электронной отчетности с субъектами предпринимательской деятельности. Завтра на 12 часов мы туда идем, и призываем присоединиться прессу и предпринимателей, обслуживающихся в Соломенском районе, к нашей акции, чтобы добиться включения заблокированной отчетности субъектов», - сказал Карп.

Как отметил присутствующий на конференции представитель союза «Гідність» Андрей Гарнат, такие проблемы возникают у предпринимателей во многих налоговых инспекциях Киева.

«Проблема возникает волнами. То в Печерском районе были проблемы, и мы туда приезжали, разбирались… Сейчас в Соломенском районе пошла волна. Количество жалоб от предпринимателей и количество вымогательств со стороны ГФС за заключение договора настолько критично, что начинает подрываться экономика Украины», - сказал он.

Гарнат отметил, что, согласно законодательству, каждое предприятие должно заключить договор на обслуживание в Государственной фискальной службе.

«Прописана очень простая и быстрая процедура. Посылается письмо в налоговую и в течение 5 дней договор должен быть заключен. Проблемы никакой нет. Но схема, вопреки всему, в интерпретации сотрудников ГФС заключается в следующем. Они принимают первое письмо от предприятия, потом находят какие-то ошибки, отправляют письмо обратно, срок подачи повторного заявления продлевается, и итак может происходить до бесконечности», - сказал Гарнат.

При этом он добавил, что после того, как с предприятием был расторгнут договор, оно полностью прекращает свою деятельность.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в рамках проводимой институциональной реформы намерена сократить количество государственных налоговых инспекций до 161 с 311. Это позволит значительно снизить бюрократические препятствия в обслуживании налогоплательщиков. Подготовка институциональной реформы ГФС является одним из предварительных условий для выделения Украине второго транша в рамках программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Результатом реформирования Государственной фискальной службы, которое должно завершиться до конца 2016 года, должна стать ликвидация коррупции в ГФС, а также устранение возможностей для контрабанды и уклонения от налогов.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/64202