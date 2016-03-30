Межфракционное объединение "Депутатский контроль" призвало Минэкономразвития улучшить работу по реформе технического регулирования

Киев. 30 марта. УНИАН. Межфракционное объединение “Депутатский контроль” призвало Министерство экономического развития и торговли улучшить работу по реформе технического регулирования, целью которой является приведение технических стандартов к нормам Евросоюза.

Об этом заявил член объединения, народный депутат Украины Геннадий Кривошея на пресс-конференции в УНИАН.

“Я хотел бы обратится к министру и профильным заместителям министра, к руководителям Национального органа сертификации, к руководителю департамента технического регулирования. Им самим для начала нужно стандартизироваться, привести свою работу в соответствие с необходимыми нормами, поставить перед собой конкретные задачи, и только потом выходить на уровень Кабинета министров, чтобы не позорить руководство страны”, - сказал он.

По словам Кривошеи, многие технические регламенты, принятые с целью привести систему сертификации в Украине к европейским стандартам, недоступны производителям, а метрологические центры и лаборатории не оснащены необходимым оборудованием.

При этом директор Ассоциации независимых экспертов технического регулирования Украины Светлана Хромова, присутствовавшая на пресс-конференции, подчеркнула, что запросы в органы сертификации, включая ответственное Министерство экономического развития и торговли, не дают необходимого результата.

“Хочу пригласить СМИ, лаборатории, предприятия к сотрудничеству ради нас, граждан Украины, и ради будущего нашего государства. Стандарты касаются не только промышленной продукции, но и того, что мы едим. Что будут есть наши дети. Это мысль я хочу донести всем”, - отметила она.

По словам помощника-консультанта депутата Кривошея на общественных началах Максима Каленикова, органы стандартизации Украины оказались не готовы к отмене сертификации и введению европейских технических регламентов.

“Я работаю в сфере технического регулирования более 10 лет, начинал с простого инспектора, последняя должность - заместитель генерального директора одного из государственных предприятий. Хочется сказать, что все эти годы система ухудшалась, и всегда оправдание было одно - реформы, мы идем в Европу. На сегодняшний день мы никуда не идем. Система очень пассивная, не проводятся тренинги, семинары. В Киеве ситуация нормальная, но если вы выедете из него - никто ничего не знает. Система очень пассивная, мы так не сможем развиваться”, - сказал Калеников.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена полностью отказаться от советской системы стандартизации и перейти на европейские стандарты уже до 2016 года.

Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы Законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

В октябре 2015 года научно-технический совет при Минэкономразвития принял решение о подготовке к началу отмены технических стандартов СССР на территории Украины с 1 января 2016 года, предложив ввести переходный период. Согласно решению, центры стандартизации, метрологии и сертификации до декабря должны были провести анализ техстандартов СССР, действующих в Украине, и предложить срок переходного периода, который действует с 1 января 2016 года.