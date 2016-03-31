Юниорская сборная Украины является приоритетом для отечественного хоккея - президент ФХУ Брезвин

Киев. 31 марта. УНИАН. 4 апреля юниорская сборная Украины по хоккею (возраст игроков до 18 лет) начнет подготовку к чемпионату мира-2016, который состоится в итальянском Асиаго.

Этот турнир, с точки зрения перспективы развития отечественного хоккея, является приоритетным для руководства Федерации хоккея Украины, заявил на пресс-конференции в УНИАН президент ФХУ Анатолий Брезвин.

"Во второй половине апреля, практически в одни сроки, состоятся юниорский чемпионат мира и чемпионат мира серди взрослых команды в Группе 1В, - отметил Брезвин. - Оба чемпионата, и с участием главной команды страны, и с участием юниорской сборной, крайне важны. Но с учетом перспективы развития хоккея в стране, безусловно, особое внимание мы уделим юниорской команде. Физическая, технико-тактическая и моральная подготовка этой команды очень важны с точки зрения того, что это будущее национальной команды. Те хоккейный школы, которые у нас действовали раньше, сейчас по объективным причинам не могут действовать в полную силу, но со временем мы восстановим их работу в полном объеме. Тем не менее, и сейчас у нас есть потенциал, игроки растут, превращаются в настоящих мастеров. Например, 3 игрока у нас выступают в Швеции. Будем усиливать в этом направлении работу".

В свою очередь вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко, отвечающий за вопросы развития детско-юношеского и женского хоккея, отметил: "Единственная модель успешной работы в спорте - это преемственность поколений - от детско-юношеского хоккея до национальной сборной. И мы должны выстраивать работу так, чтобы существовала постоянная связь между игроками различных возрастов. К сожалению, в силу всем известных причин, сейчас у нас есть существенные проблемы. Так, замечательная база в Донецке, где были очень большие перспективы, сейчас оккупирована врагом. Тем не менее, школа продолжает существовать. Она переехала под Киев, где дети продолжают заниматься. Также есть детские хоккейные школы в Белой Церкви и Кременчуге. В идеале - школы должны быть при всех командах Экстралиги".

Менеджер национальной команды Александр Говорун поблагодарил руководство арены "Льодограй" в Богуславе (Киевская обл.) за создание отличных условий для подготовки команды к мировому первенству. "Юниорская сборная - лакмусовая бумажка всей подготовки детско-юношеского хоккея в Украине. Самый молодой возраст в системе мирового хоккея на уровне национальных сборных. Это первая сборная команда для молодого перспективного игрока. И выступление этой команды крайне важно", - отметил Говорун.

Главный тренер сборной Украины (U-18) Евгений Алипов, рассказывая о команде, отметил: "Мы уже провели два турнира - в Польше и Венгрии. Далее, с 4 апреля, нас ждет сбор в Богуславе. Команда состоит из игроков "Белого Барса", "Компаньона", "Юности", а также легионеров команд Австрии, Чехии, Словакии, США и Канады. На данный момент в распоряжении тренерского штаба 5 полноценных пятерок и 3 голкипера. В итоговой заявке будет 4 пятерки и 2 вратаря. Хочу отметить, что турнир предстоит очень сложный, все команды практически равны по силам. Тем не менее, мы будет стараться, выкладываться на 100 или даже 200 процентов. Разумеется, есть большое желание выиграть турнир и подняться в Дивизион 1А, но, повторюсь, сделать это будет крайне сложно. Отмечу значительный прогресс игроков украинских команд за последнее время. В отличие от сверстников, выступающих за рубежом, в юниорских лигах, играющие здесь ребята "варятся в котле" взрослого хоккея. За последнее время они возмужали и получили неоценимый опыт".

Также президент ФХУ Брезвин обратил особое внимание, что "приоритет Федерации на ближайшее время - развитие национального чемпионата. Мы хотим довести количество команд до 10 (сейчас в Экстралиге 8 команд). В идеале, они должны комплектоваться по принципу - 2 пятерки взрослых игроков, две - юниорских. Тогда мы сможем забыть про отток перспективных молодых игроков в зарубежные чемпионаты. Несколько лет назад донецкий "Донбасс" выступал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги и это был стимул для игроков оставаться в Украине, играть в команде своей страны, выступая в престижном турнире. Сейчас мы готовы идти другим путем, развивать внутренний чемпионат".

Чемпионат мира по хоккею (U-18) в дивизионе 1В состоится 18-24 апреля. Соперниками сборной Украины будут команды Венгрии, Словении, Италии, Японии и Южной Кореи. По регламенту IIHF, победитель турнира получит путевку во второй по значимости дивизион мирового хоккея - 1А.