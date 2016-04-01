Общественные активисты требуют определить переселенцев как группу риска в отношении туберкулеза

Киев. 1 апреля. УНИАН. Переселенцев следует определить как группу риска в отношении туберкулеза.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления фонда «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза» Виталий Руденко.

Он подчеркнул, что проблема туберкулеза остается актуальной для Украины.

«Есть перебои с поставками противотуберкулезных средств. Это приводит к распространению мультирезистентного туберкулеза. На сегодняшний день Минздрав не прореагировал на тот факт, что у нас в стране появилось более 1 млн 300 тыс. вынужденных переселенцев из Крыма и востока страны. Это те регионы, которые лидировали по распространенности туберкулеза. По его мнению, следует определить переселенцев как группу риска в отношении туберкулеза», - подчеркнул он.

«Минздрав не реагирует на эту ситуацию, и у нас есть вопросы. Серая миграция и другие факторы приводят к ухудшению социально-экономической ситуации, которая негативно влияет на распространение этой инфекционной болезни», - сказал Руденко.

По его словам, на сегодняшний день в Украине, по официальным данным, показатели заболеваемости туберкулезом - 71,5 на 100 тыс. населения.

«Но, по оценочным данным ВОЗ, в нашей стране эти показатели – 94 на 100 тыс. населения. Недовыявленные случаи – это резервуар для мультирезистентного туберкулеза», - констатировал глава фонда.

Заведующая отделением мультирезистентного туберкулеза Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г.Яновского НАМНУ Наталья Литвиненко отметила, что в Украине есть тенденция к снижению показателей по заболеваемости и смертности от туберкулеза.

«Максимальный показатель заболеваемости был зафиксирован в 2005 году. Он достигал 90 на 100 тыс. населения. Смертность достигала 20% (сегодня около 13%). Это были годы, когда не было эффективных национальных программ, не было государственных закупок противотуберкулезных препаратов. Это были последствия экономического кризиса 90-х годов плюс отсутствие национальной стратегии против туберкулеза. Почти каждый пятый умирал от туберкулеза. Сейчас ситуация улучшается. Не такими темпами, как хотелось бы», - заверила она.

Литвиненко подчеркнула, что на эпидемию туберкулеза непосредственно влияют социальные проблемы.

«Это не только медицинская проблема, а огромная социальная...К преодолению туберкулеза необходимо включить социальных работников, психологов, которые помогали бы пациентам. Этот компонент у нас почти не развит. На сегодняшний день социальным сопровождением охвачено лишь 12 % больных туберкулезом. Поэтому мы имеем низкий результат в лечении», - подчеркнула она.

Вице-директор общественного союза «Ассоциация интенсивного лечения тяжелых инфекционных болезней «INCURE» Татьяна Спринсян отметила, что с переходом со стационарной на амбулаторную форму лечения пациентов с туберкулезом есть риск прерывания курса терапии.

«Таким пациентам нужно объяснять, что, несмотря на побочные эффекты противотуберкулезных лекарств, их необходимо принимать. Такая работа сейчас не ведется и нет инструментов, чтобы проводить это разъяснение», - сказала она.

По ее словам, в Украине изменятся условия закупки противотуберкулезных препаратов. Сейчас украинские средства закупается 50% препаратов.

«Без донорских средств мы не сможем обеспечить больных лекарствами. С 2017 года Глобальный фонд перестанет финансировать половину стоимости противотуберкулезных лекарств второго ряда», - добавила Спринсян.

Член Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу при Кабинете министров Украины Игорь Горбасенко констатировал, что в Украине есть дефицит противотуберкулезных препаратов первого ряда.

«Ни разу национальная программа не была профинансирована на 100%. Лекарств постоянно не хватает. Есть также проблема, когда в условиях перехода на амбулаторную форму сокращается количество больничных коек, диспансеры закрываются. Но средства должны оставаться в диспансерах, идти на другие нужды, в частности на зарплату врачам», - сказал он.