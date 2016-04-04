Образовательный проект "Школа мэров" с 15 апреля запустит программу повышения квалификации глав местного самоуправления

Киев. 4 апреля. УНИАН. Образовательный проект «Школа мэров» с 15 апреля запустит учебную программу для повышения квалификации действующих глав местного самоуправления и их команд, а также претендентов на должность глав городских администраций.

Об этом сообщил основатель и руководитель «Школы мэров», глава правления агентства по вопросам стратегических коммуникаций и развития «Общие усилия» Руслан Рохов на пресс-конференции в УНИАН.

«Слишком мало внимания уделяется именно подготовке учебных программ для управленческих кадров, для тех людей, которые будут принимать ответственные решения, нести ответственность за эффективность этих решений и, собственно, эффективность самих реформ. Мы говорим о городских главах. Так появилась идея создания школы», - сказал он.

Как сообщил Рохов, набор учащихся продлится до 7 апреля. При этом преимущество в наборе будут иметь именно действующие мэры. Программа обучения рассчитана на полгода и продлится до начала сентября 2016 года. Организаторы намерены привлечь к участию в программе 50 учащихся, которые будут разделены на 10-12 команд по 4-5 участников в каждой.

По словам Рохова, программа предусматривает осваивание стандартов государственного управления на базе одной из ведущих украинских бизнес-школ «МИМ-Киев». Кроме того, программой обучения предусмотрена неделя стажировки в муниципалитетах Польши.

Участвующий в пресс-конференции Глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский акцентировал важность качественной подготовки кадров на местах для успеха реформы децентрализации. Посол подчеркнул, что ЕС предоставляет Украине финансовую поддержку в рамках этой реформы, и образовательная составляющая такая как программа "Школа Мэров" - важный ее аспект.

Директор по маркетингу «МИМ-Киев» Марина Шиянь, также присутствовавшая на пресс-конференции, сообщила, что в ходе обучения будущие главы горадминистраций будут изучать местные финансы, стратегии местного экономического развития, стратегии энергоэффективности и ряд других предметов.

«Это не класс MBA. Мы не готовим по этой программе бизнесменов, мы готовим государственных управленцев», - сказала она.

Согласно данным организаторов, программа является бесплатной для всех учащихся, однако она не включает в себя расходы на их личное перемещение, проживание и пропитание. Финансированием программы занимается неправительственный инвестиционный фонд WNISEF.

Как позже в комментарии УНИАН сообщила руководитель проектов местного экономического развития WNISEF Ирина Озимок, также присутствовавшая на пресс-конференции, финансирование программы «Школы мэров» обошлось фонду в порядка 40 тыс. долл.

Согласно данным организаторов, 15 апреля состоится повторный запуск учебной программы «Школы мэров». В первой программе приняли участие 13 команд – претендентов на должность глав горадминистраций, из которых 10 приняли участие в выборах и 3 - одержали победу.

Образовательный проект «Школа мэров» был создан при поддержке общественной организации «Общие усилия», бизнес-школы «МИМ-Киев» и клуба «КОЛО».

Справка УНИАН. WNISEF - неправительственный фонд c капиталом в размере 150 млн долл., инвестирующий в предприятия малого и среднего бизнеса в Украине и Молдове.

Киевская бизнес-школа «Международный институт менеджмента» («МИМ-Киев») имеет полное членство в глобальных ассоциациях EFMD и AMBA, региональных CEEMAN (Центральная и Восточная Европа) и BDMA (Северная Европа и страны Балтии). Также с сентября 2015 года «МИМ» является членом ассоциации AACSB.