Евросоюз выделит Украине 97 млн евро на поддержку местного самоуправления

Киев. 4 апреля. УНИАН. Европейский Союз выделит Украине 97 млн евро на поддержку местного самоуправления, сообщил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский на пресс-конференции в УНИАН.

«Европейский Союз разработал с целью поддержки самоуправления в Украине большую программу. Средства в размере 97 млн евро на ее реализацию выделили совместно Европейская комиссия, Германия, Польша. Эта программа будет задействована на поддержку Фонда регионального развития Украины», - сообщил он.

Кроме того, по словам Томбинского, Украине необходимо продолжать движение в направлении децентрализации, поскольку она является одним из важнейших элементов в борьбе с недостатками существующего в стране централизованного управления.

Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 млрд долл., включая 5,8 млрд долл. от Международного валютного фонда и более 1,5 млрд долл. по новым кредитным программам от Всемирного банка.