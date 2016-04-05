Реализация разработанного плана территории поселка Быковня может привести к уничтожение 200 га леса – общественные активисты

Киев. 5 апреля. УНИАН. Общественные активисты считают, что утверждение детального плана территории (ДПТ) с. Быковня и начало освоения участков под индивидуальное строительство для семей погибших участников АТО, героев Небесной сотни и льготных категорий киевлян, может привести к уничтожению 200 га местного леса.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили, в частности: представитель ОО «Давайте вместе» Татьяна Андрийшина и член инициативной группы жителей поселка Быковня Николай Косинец.

По словам Андрийшиной, во времена, когда городом управляла «команда Черновецкого», в Быковнянском лесу было отведено более 1 тыс. земельных участков различным «абсолютно небедным частным» лицам – чиновникам, представителям прокуратуры, шоу-бизнеса и т.д. Тогда задействованы были и подставные лица, например, студенты, и известная уже схема - когда после землеотвода массово участки скупались одним лицом. Но начинать там строительство эти люди не осмеливались, поскольку масштабная вырубка деревьев привела бы к скандалу и огласке, а это отразилось бы на их репутации.

Эти выделенные ранее земли, как пояснила активистка, граничат с теми территориями, которые планируют отвести власти города сейчас, согласно разработанному ДПТ с.Быковня.

Теперь же, по словам Андрийшиной, если строительство начнется в рамках возведения жилья для семей погибших в АТО и льготников, уничтожение леса на землях, отведенных «командой Черновецкого», может быть незаметным. Таким образом, хотя нынешний ДПТ предусматривает новое строительство на 34 га территории Быковни, но если активизируются владельцы более 1 тыс. участков, отведенных ранее, то появится угроза уничтожения 200 га леса.

«Сейчас от ДПТ отрезали участки, которые были розданы при Черновецком. Но если начнут рубить лес, то начнут рубить и владельцы, которые получили землю в эпоху Черновецкого. Потому что у них есть государственные акты на землю сейчас. Акты не отменены через суды, прокуратура еще иски не подавала на эти все участки. То есть они тоже начнут осваивать свои участки, так как будет уже возможность начать рубить этот лес», - сказала Андрийшина.

Косинец в свою очередь подчеркнул, что община не против того, чтобы их соседями стали представители семей погибших в АТО, но не хотят, чтобы рядом жили люди «чужие», например, чиновники и богачи, которые получили землю во времена мэра Черновецкого и которым безразлична судьба Быковнянского леса.

По словам Косинца, лес «не учтен, не взят никем на баланс» , поэтому трудно будет проконтролировать работы по вырубке, которые могут начаться.

«Тема АТОвцев для нас очень болезненная... Но знаю, например, о позиции Союза ветеранов АТО Деснянского района – они добиваются своими силами и с застройщиками идет заключение договора на строительство многоэтажки в Быковне, в другом районе, где нет леса. Они добиваются получения квартир», - отметил представитель общины с.Быковня.

Как отмечалось, община Быковни согласна на строительство для семей погибших АТОвцев, паралимпийцев и других льготников, но не за счет леса.

Эксперт и разработчик действующего Генерального плана Киева до 2020 года Сергей Дюжев считает, что власть должна рассмотреть другие варианты компенсаций семьям героев – денежные выплаты или предоставлением квартир. В то же время, по его словам, если и будет потребность именно в выделении земли, то для этого можно найти свободные от застройки и леса территории на столичной Троещине, в микрорайонах Теремки-3, Жуляны, с.Чапаевка.

Как сообщал УНИАН, 21 марта согласительная комиссия при КГГА передала в профильную комиссию Киевсовета на утверждение окончательный вариант границ земельного участка в с. Быковня, который отводится семьям погибших бойцов АТО и представителям еще нескольких льготных категорий киевлян под индивидуальное строительство. На брифинге руководитель согласительной комиссии Владимир Бондаренко сообщил, что, согласно согласованному с общиной ДПТ (общая площадь 176 га), под новое строительство определено 34 га, из них 21,4 га – для льготных категорий лиц. 92 земельных участка – для семей погибших бойцов АТО, 22 – для семей погибших героев Небесной сотни, 17 участков – для воинов-афганцев и 22 участка – для паралимпийцев и их тренеров. По словам Бондаренко, зарезервировано еще 50 земельных участков для семей погибших бойцов - участников АТО.

Тогда же Бондаренко сообщил, что проверкой «сомнительных землеотводов времен Черновецкого» в настоящее время занимается прокуратура. Согласно решению согласительной комиссии, земельные участки, которые будут возвращены после проверки в коммунальную собственность, будут отнесены к землям лесопаркового хозяйства, отметил он.

22 марта Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовала утверждения ДПТ с. Быковня. ДПТ поселка Быковня должны утвердить на ближайшей сессии Киевского городского совета.