Европейская семенная ассоциация будет содействовать Украине в повышении конкурентоспособности внутреннего производства семян

Киев. 5 апреля. УНИАН. Европейская семенная ассоциация (ЕСА) будет содействовать Украине в повышении конкурентоспособности внутреннего производства семян, сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор ЕСА Берт Шольт.

«Мы хотим работать вместе с Семенной ассоциацией Украины, обмениваться мыслями, как можно улучшить этот сектор и как мы можем работать с правительственными организациями в Украине и Европе, чтобы становиться все более конкурентоспособными», - сказал Шольт.

Присутствовавший на пресс-конференции глава правления Семенной ассоциации Украины Александр Федоров сообщил, что его организация намерена принимать активное участие в формировании рыночных отношений на украинском рынке в соответствии с европейскими стандартами.

«Наша цель – это создание четких правил игры, понятных для всего общества, в том числе европейского», - сказал Федоров.

По его словам, Семенная ассоциация Украины (САУ) сегодня объединяет в нашей стране приблизительно половину участников рынка – 32 украинские и иностранные компании.

Исполнительный директор САУ Сюзанна Григоренко, которая также принимала участие в пресс-конференции, отметила, что рынок семян является основой развития аграрной отрасли любой страны. По ее словам, важно, чтобы участники рынка могли формировать и доносить до власти консолидированную позицию по всем проблемным вопросам.

«Семенная сфера и селекционная деятельность являются фундаментальными в аграрном хозяйстве, и без наличия квалифицированного и компетентного (представительства – УНИАН), правового регулирования и специалистов, говорить о ее развитии мы бы не могли в дальнейшем», - сказала Григоренко.

Как сообщал УНИАН, в конце мая - начале июня представители Евросоюза проводили аудит системы контроля и сертификации семян зерновых культур в Украине на предмет ее соответствия европейским стандартам. По окончанию проверок миссия положительно оценила украинскую систему сертификации семян. Однако эта оценка была предварительной и не является безусловной. Окончательные выводы по результатам аудита ожидались в первом квартале 2016 года, однако еще не опубликованы. Признание украинской системы сертификации эквивалентной европейской откроет доступ отечественным производителям семян на рынок Европы.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/64321