Завтра в Киеве состоится студенческая акция против планов Минобразования уменьшить стипендии - профсоюзы

Киев. 6 апреля. УНИАН. Завтра в Киеве состоится студенческая акция против планов Министерства образования и науки Украины уменьшить стипендии.

Об этом председатель первичной профсоюзной организации Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Ольга Чабанюк сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что 7 апреля в 11.00 в столице, в парке имени Тараса Шевченко (напротив главного корпуса Киевского национального университета им. Шевченко) состоится студенческая акция протеста против сужения прав студентов. По ее словам, главным лозунгом акции станет: «Моя стипендия не для дырок в бюджете!».

Председатель молодежного совета Федерации профсоюзов Украины Екатерина Барышева отметила, что на сегодняшнюю стипендию в размере 825 грн трудно существовать молодому человеку. По ее словам, в то же время правительство планирует «отмену стипендиального обеспечения». Вместе с тем она напомнила, что до сих пор так и не решен вопрос гарантированного первого рабочего места для выпускников вузов.

Чабанюк отметила, что, согласно закону Украины «О высшем образовании», студенты должны получать стипендию в размере 1378 грн, но «эта норма действующего законодательства не выполняется, и сегодня студенты получают только 60% от заявленной в законе нормы - только 825 грн».

По ее словам, все студенческие коллективы сейчас лихорадит, потому что на коллегии Министерства образования и науки Украины был представлен законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования высшего образования (относительно экономических отношений в сфере высшего образования)», которым предлагается предусмотреть, что с 1 сентября 2016 года студенты будут получать стипендию совсем не так, как сейчас установлено действующим законодательством. По словам Чабанюк, в случае принятия этих изменений, количество студентов, которые будут получать стипендию, существенно уменьшится.

«Мы понимаем, что количество студентов, которые будут получать стипендию, будет незначительным», - добавила Чабанюк.

В свою очередь председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Одесского национального университета имени Мечникова Вадим Пенов подчеркнул, что даже «на сегодняшнюю стипендию, которую хотят забрать, студент и так мало что может купить, поскольку только 330 гривен стоит проживание в общежитии».

По его словам, из-за трудного материального положения состояние здоровья студентов серьезно ухудшается. Он отметил, что был сделан сравнительный анализ состояния здоровья студентов трех вузов, которые поступили в вузы в 2010 году и проучились 4 года. Пенов сообщил, что на первый курс вузов с патологиями пришли 39% студентов, а на четвертом курсе таких лиц уже было 70%. По словам Пенова, на первом месте - это патологии внутренних органов, связанные с питанием, - 32%, на втором месте (27%) патологии органов зрения, на третьем месте - заболевания нервной системы (21%) и 20% - другие патологии. При этом он подчеркнул, что по сравнению с первым курсом в конце срока обучения увеличились патологии: на 48% - нервной системы, на 39% - внутренних органов, на 31% - органов зрения. Пенов отметил, что в случае урезания стипендий ситуация с состоянием здоровья студентов станет еще критичнее.

Председатель первичной профсоюзной организации студентов Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова Елена Угодникова сообщила, что государство не выполняет взятых на себя обязательств по социальной защите прав студентов-переселенцев. По ее словам, в Харькове сейчас обучаются 200 тыс. студентов и почти каждый восьмой – это студент, который выехал из зоны АТО. Она напомнила, что, согласно законодательству, эти студенты имеют право на социальную стипендию, на бесплатное проживание в общежитии, на полную или частичную оплату стоимости обучения, на бесплатное обеспечение учебников, но до сих пор правительство не разработало никакого механизма выполнения закона, которым предусмотрены эти социальные гарантии.

Вместе с тем заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого Антон Фарафонов напомнил, что на сегодняшний день в Украине довольно остро стоит проблема трудоустройства молодых людей после обучения. По его словам, в частности, в АПК только 11% студентов после окончания университета находят работу.

Представитель первичной профсоюзной организации студентов Национального медицинского университета имени Богомольца Власий Пилипко заявил, что Министерство образования пытается вмешиваться в деятельность самоуправляющихся профсоюзных организаций, которые объединяют студенческую молодежь. Представители профсоюзов отметили, что в настоящее время МОН инициирует принятие законопроекта №3474, которым предлагается ограничить права студенческих профсоюзов.