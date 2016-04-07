Эксперт-опрос: Сакварелидзе стал лидером репутационного рейтинга политиков, список "антилидеров" возглавил Порошенко

Киев. 7 апреля. УНИАН. Уволенный с должности заместителя генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе стал лидером репутационного рейтинга политиков в марте, а список "антилидеров" возглавил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом в УНИАН во время публичной дискуссии на тему: "Политический кризис и премьериада: кто выиграл, а кто поиграл" заявил один из ее организаторов, директор Центра стратегических коммуникаций Валентин Войтков.

Представляя результаты экспертного опроса политологов, аналитиков, общественных активистов и журналистов "Украинский репутационный рейтинг", который Центр провел по результатам событий марта, Войткив сообщил, что в репутационном рейтинге политиков первое место занял Сакварелидзе (2,3 балла), второе и третье - Наталья Яресько и Юлия Тимошенко (1,1), четвертое - Александр Турчинов (0,8), пятое - Олег Тягнибок (0,7).

Следующие три места, согласно результатам опроса, заняли Михеил Саакашвили (0,6), Виталий Кличко (0,4) и Владимир Гройсман (0,2).

В то же время, "антилидером" месяца, по словам эксперта, опрос определил Порошенко (-2,7 баллов). Второе и третье места отдали, соответственно, Олегу Березюку (-2,2) и Арсению Яценюку (-2,1). Далее в этом рейтинге идут Андрей Садовый (-1,8), Игорь Кононенко (-1,5), Арсен Аваков (-1,0), Юрий Бойко (-0,4) и Анатолий Гриценко (-0,1).

Кроме того, говоря о других результатах опроса, Войтков сообщил, что по рейтингу событий в марте на первое место опрошенные поставили увольнение с должности заместителя генпрокурора Сакварелидзе.

На втором месте - переговоры по формированию новой парламентской коалиции и перезагрузке правительства, на третьем - выборы городского головы Кривого Рога.

Четвертое место эксперты отдали увольнению Виктора Шокина с должности генпрокурора, пятое - лишению депутатских мандатов Николая Томенко и Егора Фирсова, шестое - вынесению приговора Надежде Савченко.

Седьмое место получило увольнение Антона Щевцова с должности руководителя управления Национальной полиции в Винницкой области и обвинение в государственной измене, восьмое - выполнение Украиной критериев для либерализации визового режима с ЕС, а девятое - презентация книги Бориса Ложкина "Четвертая республика".

Организаторами публичной дискуссии выступили портал "Слово и Дело" и Центр стратегических коммуникаций.