Эксперты констатируют приближение парламента к досрочным выборам

Киев. 7 апреля. УНИАН. Эксперты констатируют приближение Верховной Рады Украины к досрочным выборам.

Такое мнение они выразили во время публичной дискуссии на тему "Политический кризис и премьериада: кто выиграл, а кто поиграл" в УНИАН.

Так, один из соорганизаторов мероприятия, директор Центра стратегических коммуникаций Валентин Войтков, представляя результаты экспертного опроса поологов, аналитиков, общественных активистов и журналистов "Украинский репутационный рейтинг", проведенного Центром по результатам событий марта, отметил, что почти все основные политические игроки "находятся в минусе".

"Только нейтральное отношение к "Радикальной партии Олега Ляшко". Все остальные, особенно, партия "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", - их деятельность в парламенте оценивается негативно. Это свидетельствует о том, что доверие к ним, уровень поддержки постоянно падает, уровень легитимности наших парламентских партий постоянно снижается", - сказал Войтков.

Так, согласно опросу, в репутационном рейтинге политических партий первое место занимает "Радикальная партия Олега Ляшко" (0,1 балла), на втором месте - "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (-0,1), третье - "Оппозиционный блок" (-0,4). Следующие места занимают "Народный фронт" (-2,1), "Объединение "Самопомич" (-2,8) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (-3,6).

По мнению эксперта, даже перезагрузка правительства "не даст нового уровня легитимности". "И можно говорить о том, что в период ближайших 6-7-8 месяцев, так или иначе, но мы будем стремительно приближаться к досрочным парламентским выборам", - сказал Войтков.

В свою очередь, соорганизатор мероприятия, эксперт "Слово и Дело" Валентин Гладких отметил, что "украинский политический класс топчется на месте". Кроме того, он отметил, что негативное отношение к парламенту, премьеру и правительству возникает из-за невыполнения ими перемен, которых ожидало общество.

"В обществе и в экспертной среде остается все меньше людей, склонных верить в какие-то благородные намерения", - добавил эксперт.

В то же время, председатель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран сказал: "Я согласен с коллегами: до конца года у них есть время. Принятие бюджета эту коалицию погубит".

Эксперт добавил, что, учитывая те риски, которые несет каждый бюджетный процесс, он сомневается в том, что коалиция это переживет. "Тем более, что она будет сформирована на 227-228 голосов. Это нереально", - отметил он.

Кроме того, эксперт Russian Politconsulting Group Василий Мокан отметил, что "максимум год и дальше будут перевыборы". "Две крупнейшие фракции в парламенте преследуют одну цель - избежать досрочных выборов в Верховную Раду. Потому что, если бы они были проведены, то совершенно другая электоральная картина была бы в Верховной Раде", - сказал он.