12 апреля выходит в прокат единственный в мире сферический фильм "РОЗЕТТА. ОТКРЫТИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ" о беспрецедентной космической миссии при участии украинского ученого

12 апреля 2016 года исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос.

В честь этого юбилея в cферическом кинотеатре Atmasfera360/Киевском планетарии с 8 по 17 апреля пройдет насыщенная мероприятиями “Неделя Космонавтики”.

И посвящена она будет еще одному выдающемуся событию в сфере освоения космоса человеком, к которому причастен знаменитый украинец, Клим Чурю-мов, первооткрыватель кометы Чурюмова-Герасименко и беспрецедентной в истории человечества миссии “Розетта”, в ходе которой на комету Чурюмова-Герасименко удалось посадить космический аппарат. Благодаря этой международной миссии были получены уникальные научные данные, а событие вошло в десятку самых выдающихся достижений человечества за последнюю сотню лет.

Общество сферического кино и киевская студия Fisheye Vision совместно с Ки-евским Планетарием и Аtmasfera 360 представляют полнокупольний фильм, по-священный новейшим научным открытиям и уникальной космической миссии. Впервые в полнокупольной визулизации с использованием фото- и видео- материалов, полученных в ходе проекта, вы станете свидетелем основных событий беспрецедентной космической миссии!

Присоединяйтесь к первооткрывателю кометы – известному астроному Климу Чурюмову в истории об истоках возникновения Солнечной Системы и жизни на нашей планете! С какими трудностями столкнулся космический аппарат Розетта и спускаемый модуль Филы на своем пути длинною 10 лет? Станьте первыми, кто окажется на поверхности далекой кометы!

Полнокупольный фильм «Розетта» распространяется под субсидированной лимитированной лицензией для всех планетариев мира.

Торжественная премьера состоится 11 апреля в 16:30 при участии самого “виновника торжества”, выдающегося украинского ученого Клима Чурю-мова и других почетных гостей, в числе которых - Герой Украины Леонид Каденюк, Глава Национального Космического Агентства Украины Любомир Сабадош, женщина-космонавт Надежда Адмачук-Чалая и другие.

В прокат для зрителей фильм выходит 12 апреля.

По вопросам билетов:http://armplanet.mticket.com.ua/m-ticket/agent78site105/widget/map?siteId=105&showId=197&eventId=1249

Полное расписание событий “Недели космонавтики” на сайте: http://atmasfera.com.ua/events/nedelya-kosmonavtiki-v-atmasfera-360

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