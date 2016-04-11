Депутаты Киевсовета выступают за запрет санитарных рубок в заповедных лесах столицы

Киев. 11 апреля. УНИАН. Депутаты Киевского городского совета, в частности Олеся Пинзеник и Валерий Гуманенко, инициировали запрет санитарных рубок на территории объектов природно-заповедного фонда столицы с целью защиты ценных зеленых насаждений и редких животных. Об этом депутаты сообщили на пресс-конференции в УНИАН, презентуя соответствующий проект решения Киевсовета.

«С помощью этого проекта решения, если он будет принят, можно будет сберечь лес, нашу экосистему и наше здоровье. Я надеюсь на удачное его прохождение и принятие», - сказал Гуманенко.

Он отметил, что на территории лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа» коммунальные службы Киева в 2014 году провели санитарные рубки леса на площади 10,4 га, в 2015 году – на площади 24 га. «Коммунальные предприятия занимаются банальным бизнесом и уничтожением экосистемы города», - добавил Гуманенко.

В свою очередь депутат Пинзеник сообщила, что на заседаниях экологической комиссии Киевсовета часто проходят слушания о создании скверов вместо того, чтобы беречь существующий лес.

«Мы почти на каждом заседании голосуем за скверы. То есть мы много денег вкладываем в новые деревья, но не ценим того, что имеем», - сказала она.

Присутствующий на пресс-конференции депутат Верховной Рады Игорь Луценко отметил, что киевская местная власть не работает системно в области сбережения зеленых насаждений в заповедных зонах столицы.

«Если бы городской глава хотел этим заняться, то он хотя бы выполнил распоряжения Кабинета министров, в которых говорилось об аудите зеленых насаждений. Сейчас есть технологии, которые за очень короткое время позволяют сделать 3D-модель зеленых насаждений в городе. Если какое-то дерево исчезает, то это будет видно, и потом можно по этому факту детально разбираться: куда оно пропало и на каких основаниях», - сказал народный депутат.

Представитель общественной организации«Давайте вместе» Татьяна Андрийшина сообщила, что санитарная рубка предполагает срез сухостоев, аварийных деревьев, которые, в свою очередь, необходимы для сбережения и охраны биоразнообразия.

«Сплошная санитарная рубка – это рубка, когда приезжает техника и срезаются массово деревья … От проведения санитарных рубок страдают 122 вида животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины, и 118 видов животных, которые охраняются Международной Бернской конвенцией», - сказала она.

Кроме того, Андрийшина отметила, что в Европе сплошных санитарных рубок нет. «Решение о моратории на сплошные санитарные рубки уже приняли Киевский областной совет и Закарпатский областной совет. Киев должен последовать этому примеру», - добавила она.

Эколог Владимир Борейко считает, что необходимо запретить сплошные санитарные рубки не только в природно-заповедных фондах Киева, но и вообще во всех зеленых насаждениях.

«Нужно делать следующие шаги в борьбе с рубками – это запрет всех сплошных санитарных рубок в Киеве … Сейчас в Украине 80% лесозаготовок осуществляется с помощью санитарных рубок, а 20% - при помощи рубок главного пользования. Рубки главного пользования запрещены в охранных лесах. Но лесники и коммунальщики объявляют санитарную рубку, а затем продают эту древесину», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство лесного хозяйства выявило в 2015 году незаконную вырубку 24 тыс. куб. м леса, вследствие которой государству нанесен ущерб на сумму 84,7 млн грн, при этом половина объема неразрешенной вырубки пришлась на леса зоны проведения антитеррористической операции.