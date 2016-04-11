Общественные организации участников АТО Киевской области требуют от властей начать решать проблемы ветеранов и семей погибших бойцов

Киев. 11 апреля. УНИАН. Общественные организации участников Антитеррористической операции в Киевской области требуют от властей срочно начать решать проблемы украинских воинов и семей погибших бойцов.

Об этом в УНИАН на пресс-конференции «Проблемы участников АТО и членов семей погибших Героев в сфере социальной защиты и обеспечения их прав и интересов» сказали руководители общественных организаций участников АТО Киевской области.

Представители общественных организаций отметили, что социальные гарантии участников АТО абсолютно не выполняются, не воплощаются в жизнь, хотя и закреплены в соответствующих законах и нормативных актах. Они утверждают, что ситуация в области после Революции Достоинства не меняется, и создается впечатление, что власти на местах, которая призвана способствовать решению насущных проблем, нет. Кроме того, вопросы обеспечения указанных прав тормозятся представителями местной власти, значительное количество которых ранее представляли бывшую Партию регионов.

"Дело в том, что практически по каждому пункту закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" возникают вопросы", - cказал председатель общественного союза «Федерация общественных организаций участников АТО Киевщины», председатель координационного совета участников АТО при Киевской ОГА, председатель правления ОО «Ассоциация участников АТО Вышгородщины» Денис Париж.

В связи с чем он привел несколько примеров наиболее проблемных вопросов в реализации защиты прав участников АТО, например, в вопросе льготных перевозок в общественном транспорте или относительно выделения земли. Так, вопрос льготных перевозок для ветеранов АТО на бесплатной основе не решается, потому что существуют противоречия в трех различных законодательных актах. Также не везде в Киевской области выделяется земля, а в некоторых случаях землю выделяют в местах, не пригодных для жизни.

Париж отметил, что ветеранские организации имеют право на финансирование из местных бюджетов на аренду помещений для своей деятельности и льготы на оплату коммунальных услуг, но этого не происходит. Также, по его словам, были случаи подделки протоколов со стороны Госгеокадастра Киевской области, где указывались фальшивые решения о выделении участникам АТО не 2 га земли, как определено законом, а только 50 соток. По его словам, районные отделения Госгеокадастра к тому же подают заведомо неправильную информацию о земле.

Председатель ОО «Союз участников АТО Сквирщины» Елена Редюк заявила, что законы, которые принимаются в Верховной Раде, на местах не выполняются, а участники АТО по итогам деятельности местной власти в 2015 году требовали признать работу по решению проблем воинов и их семей неудовлетворительной. "Ничего не изменилось, был Майдан, а сейчас на сегодняшний день идет война ... Очень страшно, что нас власть очередной раз развела", - сказала Редюк.

В свою очередь председатель правления ОО «Защитники Украины Барышевского района» Богдан Лозицкий заявил, что "у нас как была мафия, так она и осталась".

"Как были у нас "регионалы", так у нас "регионалы" и остались ... Люди перекрасились в другой цвет, мафия осталась та же. Они-то все держать, начиная с перевозок, заканчивая частным бизнесом и землей", - сказал Лозицкий.

В то же время председатель координационного совета участников АТО при Киевской ОГА Париж заявил: "Я объявляю о том, что слагаю полномочия председателя координационного совета. Я не хочу возглавлять такую структуру. Во-вторых, я объявляю о создании общественного союза «Федерация общественных организаций участников АТО Киевщины». Теперь будем разговаривать по-другому. Со своей печатью и никому не подконтрольные. Только народу".

Как отметил Париж, по сути, требования по решению указанных проблем у общественности есть ко всем представителям власти, как к Киевской областной государственной администрации, к народным депутатам, в определенной степени к правительству и президенту.

В своих требованиях представители общественный организаций, по словам Парижа, требуют "разработать механизм осуществления всех прав и социальных гарантий, которые регулируются законом Украины о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, соответствующими указами президента Украины и другими соответствующими нормативно-правовыми актами".

Вместе с тем, руководители общественных организаций участников АТО Киевской области требуют обнародовать данные лиц, ответственных за торможение реализации указанных прав и социальных гарантий, восстановить конструктивный диалог между Киевской ОГА и участниками АТО, членами семей погибших героев.

Также они требуют предоставить списки должностных лиц, попавших под люстрацию, и указать те должности, которые они занимают в настоящее время; предоставить информацию об осуществлении планов по борьбе с коррупцией, отчитаться о состоянии дел по возврату украденной земли.

При этом руководители этих организаций требуют обратить особое внимание на ситуации в зоне проведения АТО. Отчитаться о результатах расследования военных преступлений в ситуации с Иловайском и Дебальцево, и в вопросе поиска пропавших без вести в зоне проведения АТО. Создать благоприятный климат для работы общественных организаций ветеранов. Привлечь к ответственности лиц, причастных к блокированию работы ветеранских организаций.

"Срок выполнения требования - 5 суток. В пятницу мы объявляем масштабную областную акцию, подобную той, которая сейчас проходит в Вышгороде. Такое же будет на трассах вокруг всего Киева", - подчеркнул Париж.

В связи с этим он отметил, что требования участников АТО являются законными.

При этом председатель ОО «Самооборона в Киевской области» Владимир Давидюк настойчиво призвал председателя Киевской областной государственной администрации Максима Мельничука взять под контроль ситуацию с решением проблем участников АТО без посредников. "Господин Мельничук, господин губернатор! Возьмите под контроль в Киевской области. У вас есть еще время. Мы готовы к сотрудничеству", - заявил Давидюк.