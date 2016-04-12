Госагентство по вопросам электронного правительства расширило возможность влияния граждан на принятие решений местными органами власти

Киев. 12 апреля. УНИАН. Государственное агентство по вопросам электронного правительства совместно с фондом «Восточная Европа» расширило охват системы местных электронных петиций e-dem.in.ua до 50 городов с 11 городов в октябре 2015 года, что позволило расширить возможность влияния граждан на принятие решений местными органами власти.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Проект начал свою работу с 11 городов, на сегодняшний день в данном проекте работает более 50 городов. Зарегистрировано более 3 тыс. электронных петиций, и более чем 50 тыс. граждан поддержали эти петиции. То есть на сегодняшний день мы видим, что этот ресурс является достаточно популярным и эффективным», - сказал он.

Согласно данным президента фонда «Восточная Европа» Виктора Ляха, больше всего петиций к органам местной власти подали жители Львова - около 450. В то же время в Виннице, Луцке, Тернополе и Хмельницком граждане подали около 300 петиций, а в Чернигове, Днепропетровске, Днепродзержинске и Сумах - более 100 петиций.

При этом, как сообщил Лях, анализ петиций показал, что больше всего украинцев волнуют вопросы благоустройства города (42,7% от всех поданных петиций), а также вопросы открытия новых транспортных маршрутов, ремонта дорог (24,4%).

«На сегодня более 300 электронных петиций уже рассмотрены местными властями, что составляет порядка 50%» - отметил Лях.

Между тем, по словам главы фонда, половина от общего числа поданных петиций получает отказ по причине неграмотной формулировки.

Руководитель Луцкой городской общественной организации «Центр политического анализа и избирательного консалтинга» Михаил Наход, также присутствовавший на пресс-конференции, подчеркнул важность проведения специальной информационной кампании с целью повышения уровня образованности граждан в сфере электронной демократии.

«Необходимо провести обучения населения, общественных организаций. Возможно, организовать мини-курсы», - сказал он.

Система местных электронных петиций e-dem.in.ua является совместным проектом Государственного агентства по вопросам электронного правительства, фонда «Восточная Европа», который был разработан в рамках программы «Электронное управление для подотчетности власти и участия общества» (EGAP) и реализуется при поддержке Швейцарской Конфедерации.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Кабинет министров Украины заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон об единой системе электронного взаимодействия.

Согласно постановлению Кабинета министров от 4 июня 2014 года, правительство реорганизовало Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки), образовав центральный орган исполнительной власти по реализации политики в сфере электронного управления – Госагентство по вопросам электронного правительства.

В начале августа прошлого года Кабмин назначил главой Госагентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.