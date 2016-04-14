Киев. 14 апреля. УНИАН. В Киеве 23 апреля на мототреке "Пирогово" стартуют забеги с препятствиями "Гонка нации".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель Общественной организации "Гонки нации" Юрий Подлесный.

По его словам, в прошлом году были организованы четыре подобных забега в Киеве и Буковеле, в которых приняли участие около 5 тысяч человек и свыше 20 тысяч зрителей.

"Сегодня мы представляем пятый забег, на участие в котором уже зарегистрировались более 950 человек, среди которых около 50 патрульных полицейских", - сказал Подлесный.

Он отметил, что соревнования будут состоять из двух этапов - "Забег силы" и «Забег свободы". Первый, как пояснил Подлесный, состоит из спринта на 5 км с 15 препятствиями, второй - забег на 13 км с 20 препятствиями.

При этом Подлесный отметил, что все препятствия строятся по образцам и стандартам, которые используются во время подготовки бойцов в Вооруженных Силах Украины и спецподразделениях, а следовательно, участники мероприятия, нижний возраст которых начинается с 18 лет, должны действовать, используя все свои возможности, проявить всю свою подготовку.

"В западных странах такие соревновательные мероприятия чрезвычайно популярны, и мы видим в их проведении в Украине большую перспективу. Ведь фактически человек не только соревнуется с другим, а прежде всего, он борется с собой", - отметил Подлесный и отметил, что 28 мая аналогичные мероприятия состоятся в Харькове на территории Журавлевского гидропарка.