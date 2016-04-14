В Киеве 22 апреля пройдет крупнейший в Украине фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand-2016

Киев. 14 апреля. УНИАН. Крупнейший в Украине технический фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand-2016 пройдет 22-24 апреля в Киеве на территории Государственного музея авиации Национального авиационного университета.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из организаторов фестиваля Вадим Навроцкий.

"На данный момент уже зарегистрировано более 600 участников фестиваля. Машины везут автовозами из Харькова, Запорожья, со Львова тоже едут к нам", - сказал Навроцкий, отметив, что это уже четвертый фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand в Украине.

Он сообщил, что гости фестиваля смогут бесплатно покататься на эксклюзивных автомобилях.

По словам организатора, в фестивале будут участники не только из Украины, а также из Польши, Чехии, Словакии, Беларуси и России. На выставке будут представлены раритетные советские, американские, французские, немецкие автомобили, выпущенные в начале ХХ века, которые ранее находились в частных коллекций.

"Хочу подчеркнуть уникальность площадки, где будет происходить фестиваль, что позволяет нам развернуться на полную. Мы стараемся охватить все виды техники - это как минимум все виды автомобилей, грузовики и автобусы", - сказал в ходе пресс-конференции один из организаторов фестиваля Павел Лозовенко.

По словам Лозовенко, в фестивале примут участие как состоятельные коллекционеры, так и обычные автолюбители.

"У нас присутствуют разные автомобили. Мы стараемся привлекать всех желающих и практически не отсекаем участников по состоянию автомобиля. Может кто-то с этим не согласен, но наша идея в том, чтобы поддержать абсолютно всех, кому это интересно, и кто старается своими силами поддерживать это движение", - отметил Лозовенко.

Также организаторы сообщили, что в ходе фестиваля будут проводиться развлекательные мероприятия - соревнования на детских педальных автомобилях, выставка старинной радиотехники, велосипедной и мототехники.

По словам Навроцкого, на фестивале будет представлен автобус "Икарус", который является копией автобуса, на котором до 1986 года ездили футболисты столичного клуба "Динамо", а также приглашены ветераны клуба.