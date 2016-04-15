Общественное телерадиовещание может быть запущено в Украине осенью 2016 года – глава Национальной телекомпании Украины

Киев. 15 апреля. УНИАН. Создание «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» (НОТУ) как самостоятельного юридического лица на базе Национальной телекомпании Украины (НТКУ), Национальной радиокомпании Украины, ТРК «Культура», «Укртелефильма» и более 20 областных и региональных телерадиокомпаний планируется осенью 2016 года. Об этом сообщил глава НТКУ Зураб Аласания на пресс-конференции в УНИАН.

«Это начнется, я надеюсь, приблизительно в сентябре, в крайнем случае – ноябре», - сказал он.

Аласания сообщил, что основной целью создания НОТУ является выход из зависимости от различных политических сил и образование в Украине самостоятельного и открытого вещателя.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции директор «Института Медиа Права» Тарас Шевченко, основной причиной, по которой общественное телерадиовещание до сих пор не начало свою работу, является то, что «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм» продолжает препятствовать созданию НОТУ.

«В данный момент застопорился процесс из-за того, что невозможно объединить все компании, которые должны объединиться, из-за проблем с «Укртелефильмом», - сказал Шевченко.

По словам медиаэксперта интернет-ресурса «Телекритика» и члена Наблюдательного совета НОТУ, который сможет официально заработать после регистрации НОТУ как юридического лица, Светланы Остапы, в том, что «Укртелефильм» до сих пор срывает процесс запуска общественного телерадиовещания, виноваты также правоохранительные органы.

«Если бы правоохранители должным образом выполняли свою работу, то «Укртелефильм» уже в феврале сдался бы», - сказала она.

Также присутствовавший на пресс-конференции первый зампредседателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак сообщил, что уже во вторник Верховная Рада Украины может принять законопроект №4232 о внесении изменений в закон «Об общественном телевидении и радиовещании», который меняет порядок присоединения «Укртелефильма» к НОТУ и способствует максимальному ускорению запуска общественного вещания в Украине.

«Выведем «Укртелефильм» за рамки реформы, а потом присоединим, когда будет создано НОТУ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об общественном телевидении и радиовещании Украины».

Согласно закону устанавливается, что общественное телевидение и радиовещание образуется в форме публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», 100% акций которого принадлежат государству.

В конце февраля 2016 года глава Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко сообщил, что «Укртелефильм» тормозит запуск полноценного общественного вещания в Украине. «На наш взгляд, менеджмент «Укртелефильма» перепутал государственную собственность и частную собственность», - отмечал он. Как сообщали СМИ со ссілкой на слова Аласинии, руководство «Укртелефильма» отказалось давать доступ руководству НТКУ к своим документам.