Украинские ученые проведут 19 апреля акцию протеста с требованием выделить достаточное финансирование академиям наук

Киев. 18 апреля. УНИАН. Украинские ученые проведут 19 апреля акцию протеста под Кабинетом министров и Верховной Радой с требованием выделить достаточное финансирование Национальной академии наук Украины (НАНУ) и отраслевым академиям наук.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профсоюза работников НАНУ Анатолий Широков.

«В виду той кризисной ситуации, которая образовалась в отечественной науке, было принято решение о проведении общеакадемической акции протеста, которая пройдет завтра с 9.30 в виде шествия от Майдана Незалежности к Кабинету министров и Верховной Раде, где будет проведен митинг», - сказал Широков.

По словам Широкова, провести акцию протеста ученых вынудило сокращение финансирования науки до критического уровня. «Расходная часть государственного бюджета Украины на 2016 год увеличена по сравнению с предыдущим годом на 14,2%. В то же время расходы на науку, в первую очередь на Национальную академию наук и отраслевые академии наук суммарно уменьшены в сравнении с 2015 годом на 19%», - сказал Широков. Он отметил, что это приводит к сокращению сотрудников научных учреждений. Так, численность работников НАНУ за 2015 год сократилась на 2830 чел., или на 9,2%, из которых 1057 человек – научные кадры. Фонд оплаты труда, который необходим для функционирования НАНУ в текущем году, составляет 2,3 млрд грн. В то же время, общее финансирование НАНУ, заложенное в бюджете на 2016 год, составляет 2 млрд грн. Из-за нехватки средств даже для выплаты зарплаты, многие учреждения переходят на неполный рабочий день, а также вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Все это, по словам Широкова, приводит к уходу из науки талантливых ученых, а также не позволяет привлекать в отрасль молодежь.

Широков отметил, что на протяжении последних лет в приоритете властей было финансирование не науки, а силовых структур. Например, с 2009 по 2016 года финансирование Генпрокуратуры было увеличено на 240%, Службы безопасности Украины - на 164%, Министерства внутренних дел – на 506%. В то же время НАНУ за тот же период получила на 11% больше средств из госбюджета.

Также Широков сообщил, что, несмотря на принятую новую редакцию закона «О научной и научно-технической деятельности», финансирование науки и оплата труда научных сотрудников не повышаются. Так, в законе указывается, что к 2020 году Украина должна достичь уровня финансирования науки в размере не менее 1,7% ВВП. Однако, в 2016 году этот показатель снизился до 0,2% ВВП, по сравнению с 0,3% ВВП в прошлом году. Также в законе указывается, что оклад младшего научного сотрудника должен постепенно увеличиваться и к 2020 году составлять не менее двух средних зарплат в промышленности. Но по состоянию на 1 апреля текущего года младший научный сотрудник получает максимум 3515 грн, а средняя зарплата в промышленности в феврале составляла 5252 грн.

Вице-президент Национальной академии медицинских наук Украины Юрий Кундиев на пресс-конференции отметил, что уменьшение финансирования науки нецелесообразно и не может оправдываться военными действиями. По его словам, исторический опыт показывает полезность выделения средств на науку и в такой период, поскольку разработки в области медицины могут помочь армии страны. «Нашей академией разрабатывается новое направление – психофизиологическая реабилитация пострадавших бойцов. В частности, в моем институте открыто соответствующее отделение, в котором мы выделили 40 койко-мест для реабилитации бойцов», - сказал Кундиев.

Вице-президент НАНУ Анатолий Загородний на пресс-конференции заявил, что исследования и разработки ученых могут дать полезный эффект для бюджета, который покроет затраты на содержание НАНУ. В частности, он отметил, что более трети посевных площадей под пшеницу в Украине засевается сортами, выведенными в академии наук. «Мы должны понимать, что сорта, которые выводят в Европе или США, они часто не подходят для нашего климата и наших грунтов», - сказал Загородний.

Также ученые привели пример разработок по продлению срока службы украинских ядерных реакторов, которые вылились в бюджетную экономию на уровне 1,5 млрд долл. в год. Украинский Институт металлофизики разработал множество новых материалов и сплавов, которые используются в Украине при строительстве самолетов, вагонов и прочего.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 30 марта представило Кабинету министров Основные принципы формирования бюджетной политики на 2017 год, основанные на прогнозах, что рост экономики в 2017 году составит 3%, инфляция снизится до 8,1%, курс гривни будет на уровне 27,2 грн\долл., а дефицит бюджета составит 3% ВВП. Презентацию сделал заместитель министра финансов Украины Роман Качур. По его словам, особое внимание будет уделено образованию и науке, созданию опорных школ, концентрации расходов на приоритетных направлениях научной деятельности, финансировании приоритетных проектов.