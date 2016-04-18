Дуэт "Потап и Настя" заявляет о вероятности срыва их концертов в городах западной Украины из-за угроз и надуманных обвинений

Киев. 18 апреля. УНИАН. Участники дуэта «Потап и Настя» - Сергей Потапенко и Анастасия Каменских - заявляют о развернутой против них кампании по распространению неправдивой информации о деятельности дуэта, которая ставит под угрозу срыва проведение концертов в рамках тура по городам западной Украины.

Об этом участники дуэта заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как пояснил Потап, речь идет о распространенном в Интернете видеообращении «Потапа и Насти» из проекта «Мирная Сотня» 2014 года, которое сейчас подается в искаженном виде.

«В Луцке активисты начали забрасывать различными фейками интернет, ФБ и т.д. Было использовано старое видео, в частности, проект «Мирная сотня» 2014 г. и из него вырезано наше обращение к россиянам, которое было 2 года назад сделано, вместе с другими артистами, когда конфликт еще не был в таком разгаре как сейчас, и представлять это как новое видеообращение – будто мы выступали 23 февраля вместе с Басковым в Кремле...», - отметил он.

Кроме того, добавил артист, растиражированный активистами ролик содержит призыв к жителям Западной Украины бойкотировать концерты, запланированные на весну.

«Мы даже близко не стояли к Кремлю... За последние полтора года «Потапа и Насти» не было на территории той страны, на которой некоторые хотят, чтобы мы там были. И нас все время туда приписывают. Мы объехали сейчас полмира, но в этой части Земли не присутствовали», - заявил Потап.

Он подчеркнул, что дуэт «Потап и Настя» работал и дальше будет работать в Украине и будет оставаться украинским. По его словам, артисты должны всегда помнить, гражданами какой страны они являются.

На пресс-конференции было продемонстрировано видео из эфира одного из местных телеканалов, где активист, участвующий в кампании против концертов дуэта в западной Украине, заявил: «Мы будем прибегать к любым законным и незаконным методам, чтобы этого не допустить. И мы надеемся, что наша власть сделает так, чтобы нам не пришлось прибегать к крайним методам».

По словам Потапенко, учитывая такое заявление, решено было отменить сегодняшний концерт в Луцке и теперь под угрозой оказалось проведение двух концертов в городе Ривне - основного и дополнительного - благотворительного, посвященного Дню Матери и на котором будет много талантливых детей и детей из интернатов, детей-инвалидов, будут воины АТО, люди преклонного возраста, а также концерт в Ивано-Франковске и еще двух концертов в Ужгороде.

Как пояснил артист, хотя все билеты на концерты проданы, но не исключено, что активисты попытаются сорвать выступление и не исключено, что это будет способ, который будет нести угрозу безопасности зрителей в зале.

«Они угрожали зрителям, безопасности нашего слушателя, нашим сторонникам. А мы не можем этого допустить... И если местные власти не в состоянии будут обеспечить безопасность людей, мы будем отменять концерты, как это сделали в Луцке», - сказал Потапенко.

«Как инвалид уйдет с концерта, если будет брошена дымовая шашка... Я видел такое в Октябрьском дворце, как бросаются петарды, бросается газ», - добавил он.

Он считает, что эта кампания направлена не против конкретно него, или дуэта «Потапа и Насти». «Я думаю, что идея этого всего – против таких как мы. А мы наиболее неудобные люди сейчас для всех, потому что происходит поляризация мнений общества, а «Потап и Настя» стоят ровно посередине. Меня нельзя поляризовать», - отметил певец, подчеркнув, что целью проекта «Потап и Настя» является нести добро и позитив.

Музыкант хочет привлечь внимание к этому прецеденту, поскольку ситуация может повториться с любой другой группой или в отношении любого другого артиста.

«Вопрос в том, что по такой же схеме можно запретить все что угодно в нашем украинском шоу-бизнесе. Действиями двух человек и 10 человек за компьютерами забросать информацией любого артиста и запретить его выступления. И получается, у нас два человека могут угрожать безопасности тысячи людей», - отметил Потапенко.

Он призвал вместе остановить подобные провокации, которые в дальнейшем могут привести к более глобальным последствиям.