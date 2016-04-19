Цены на ягоды в Украине при благоприятных погодных условиях в этом году будут ниже, чем в прошлом

Киев. 19 апреля. УНИАН. Цены на ягоды в Украине в этом году при благоприятных погодных условиях будут ниже, чем в прошлом, в связи с закрытием российского рынка сбыта и перенасыщением внутреннего рынка, сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман.

«На ягоды очень серьезно оказывает влияние климат, особенно возвратные заморозки, которые могут быть во второй половине весны и часто губят урожай. Но, если все будет хорошо с урожаем, цены однозначно будут ниже, чем в прошлом году», - сказала Гетьман.

Она отметила, что ягодные насаждения имеют свойство увеличивать плодоношение с каждым годом, а в последние пять лет в Украине стабильно росли площади посадки ягод. Кроме того, в 2015 году украинские производители из-за блокады Крыма потеряли любую возможность поставлять ягоды в Россию, которая долгое время была основным рынком сбыта для них.

По ее словам, в этом году украинские потребители смогут покупать дешевле черешню, клубнику и малину. Эксперт отметила, что в 2015 году средняя цена на клубнику на внутреннем рынке в разгар сезона составляла около 17 грн/кг, на малину – от 20 до 35 грн/кг. Но при этом Гетьман подчеркнула, что снижение цены для потребителя будет зависеть также от спроса переработчиков. Если он будет высоким, то окажет поддержку ценам.

Эксперт также сообщила, что стабильно высоким остается спрос иностранных покупателей на украинские органические ягоды и Украина имеет большие шансы стать лидером в Европе по производству этой продукции.

«Климатический потенциал здесь очень большой, и если сюда зайдут европейские инвестиции, на что мы все рассчитываем, то Украина может выйти на позиции лидеров по производству основных видов ягод и, как минимум, войти в пятерку лидеров в Европе», - отметила Гетьман.

Присутствовавшая на пресс-конференции директор компании Organic Business Елена Дейнеко отметила, что украинские производители органических ягод экспортируют практически весь урожай. По ее словам, украинские ягоды имеют ряд преимуществ по сравнению с выращенной в других странах, основными из которых являются уникальные вкусовые качества и дешевая рабочая сила.

«В Европе бум на органические ягоды, там очень высокий спрос. Развитые страны уже дошли до лимита выращивания. Постоянно растущий спрос они могут удовлетворять только за счет таких стран, как Украина», - подчеркнула Дейнеко.

Присутствовавший на пресс-конференции учредитель кооператива «Киевский», который занимается выращиванием органических ягод, Дмитрий Зубаха отметил, что рентабельность этого бизнеса доходит до 200% в год, за счет того, что вся выручка в валюте.

«Наши участники защищены от валютных колебаний», - подчеркнул Зубаха.

Руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» в свою очередь добавила, что перспективы сегмента органических и конвенционных ягод будут обсуждаться на всеукраинской конференции «Ягоды Украины – 2016: заморозка и свежий рынок», которая начнет работу 19 мая в Черкассах.

Как сообщал УНИАН, по данным госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», экспорт ягод из Украины в 2015 году по сравнению с 2010 годом увеличился в 4 раза - до 12,5 млн долл. Большую часть экспорта составляют замороженные ягоды, выручка от реализации которых в 2015 году составила 9,4 млн долл. Экспорт свежих ягод в прошлом году принес 3,1 млн долл. В то же время объемы экспорта незначительны и в 2015 году составили всего 615 тонн. По данным проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», объем ягодного рынка Украины в 2015 году составлял 190 тыс. тонн.