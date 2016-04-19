Активисты призвали СБУ и Генпрокуратуру наказать виновных в давлении на сотрудников ореховых предприятий Черкасской и Одесской областей

Киев. 19 апреля. УНИАН. Активисты призывают Службу безопасности Украины (СБУ) и Генеральную прокуратуру провести следственные действия и возбудить уголовные дела по факту давления налоговой милиции Запорожской области на сотрудников предприятий, занимающихся переработкой и экспортом грецкого ореха, в Одесской и Черкасской областях.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал координатор ГО «Автомайдан Киев» Дмитрий Карп.

«Мы требуем от Службы безопасности и Генеральной прокуратуры возбудить уголовные дела и арестовать банду, которая воровала заготовленную ореховую продукцию», - отметил он.

По словам Карпа, работники запорожской налоговой милиции в ночь с 14 на 15 апреля прибыли на предприятие «Экстра Натс Украина» (с. Кочержинци, Черкасская обл.) и пытались изъять со склада орехи.

«Приехавшие сотрудники налоговой милиции из Запорожья были в полной экипировке с автоматами Калашникова, с пистолетами. Они фактически взламывали, ломали и крушили имущество предприятия, на которое пришли. Такая же ситуация произошла за день до этого в Одессе и Одесской области", - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции адвокат Александр Оленченко сообщил, что представители налоговой милиции не имели права выламывать двери в офисы и склады предприятия.

«Телесные повреждения получила одна из сотрудниц предприятия – ей сломали руку. Все эти события фиксируются для того, чтобы привлечь виновных … Если эти лица и пришли с целью обыска, то они могли только изъять документы, а не взламывать склады. Кроме того, возле предприятия стояли две пустые фуры, которые были готовы к погрузке», - добавил он.

Оленченко сообщил, что один из представителей налоговой милиции предъявил удостоверение, в котором указано уже несуществующее Министерство доходов и сборов. Также активистам была предоставлена копия постановления следователя о создании следственной группы, но оно не соответствовало требованиям оформления документов: в нем не было номера, даты и печати органа, который его выдал.

«Мы подали заявление о бандитизме. Проведение этой налоговой милицией таких незаконных вещей является недопустимым», - добавил адвокат.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Андрей Журжий, участвующий в пресс-конференции, сообщил, что он призвал начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Вадима Мельника провести служебное расследование по данным фактам.

Руководитель предприятия «Экстра Натс Украина» Аль Хасан Муаз отметил, что подобные факты вмешательства налоговой милиции в бизнес существенно мешают им привлекать иностранные инвестиции и расширять сферы сбыта.

«Мой партнер из Франции мне вчера звонил и сказал, что больше не приедет в Украину из-за увиденных кадров работы налоговой милиции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили 13 апреля помешал сотрудникам Главного управления ГФС в Запорожской области вывезти с одесского предприятия 70 тонн грецких орехов стоимостью 180 тыс. долларов.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе отметил, что предприятие подвергалось обыску и изъятию продукции со стороны сотрудников Фискальной службы Запорожской области, которое было, по их мнению, законным, хотя решения суда об аресте не было.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/64611