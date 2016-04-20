Эксперты предложили автоматизировать функции фискальной службы в Украине

Киев. 20 апреля. УНИАН. Для реального преобразования Государственной фискальной службы Украины, детенизации украинского бизнеса, снижения давления на реальный бизнес и повышения налоговых поступлений целесообразно внедрение информационных решений для автоматизации фискального контроля.

Такое мнение высказали представители общественности, юристы и IT-специалисты на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил эксперт по вопросам налоговой политики Института общественно-экономических исследований Юрий Федчишин, в настоящее время налоговые органы государства не заинтересованы в реформировании, а руководствуются исключительно своими планами налоговых поступлений.

«В оценке деятельности Государственной фискальной службы нет таких критериев, как нарушение закона, нанесение вреда бизнесу, неверная трактовка законодательства или процент эффективности в виде выигранных судебных дел. Есть только один критерий – сколько собрали средств, что превращает Государственную фискальную службу в коллекторский орган», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в результате таких действий легальный бизнес сталкивается с давлением, в то время как теневой бизнес нормально развивается. По его словам, при повышении эффективности работы налоговых органов можно снизить и уровень теневой экономики, и давление на реальный бизнес посредством снижения ставок налогов, и устранение человеческого фактора при проведении проверок.

По словам партнера практики налогового права юридической фирмы Juscutum Натальи Радченко, реформирование ГФС необходимо начинать с образования людей. «Мы сейчас имеем на местах ситуацию, когда сотрудники органов ГФС при требовании определенных документов не могут сослаться на норму закона. О какой эффективности работы может идти речь, если сотрудники ГФС не знают сами тех норм закона, на которые должны ссылаться?» - сказал она.

Анализируя итоги реформирования ГФС в 2015 году, Радченко отметила, что бизнес чувствует только косметические изменения. В качестве иллюстрации она поделилась историей о созданном Офисе аудита, когда его представитель объяснил длительность подготовки акта проверки тем, что этот акт нужно подготовить, отдать на правку в бумажном виде, а потом внести изменения и снова согласовать. При этом документы передаются лично или по почте, а использование электронной почты и офисных приложений для правки документов не практикуется.

«Это ярко характеризует второй аспект, который требует реформирования, самый главный, - это автоматизация процесса. Это необходимо вообще для всей системы государственных органов в нашей стране. Мы живем в цифровом мире, эра индустриализации отходит, и цифровой мир требует цифровых решений», - добавила Радченко.

В свою очередь, эксперт в сфере e-data, директор ИТ-компании QBTechnology Татьяна Воляр отметила, что в Украине угрожающий размер теневой экономики – 800 млрд грн по данным Минэкономики. По ее словам, ранее с этим явлением не боролись, поскольку при росте экономики вопрос денетизации бизнеса был не столь актуальным, а в нынешних реалиях проблема требует безотлагательного решения.

«Фискалы с помощью репрессивных методов способны легализовать 3-5% тени. Раз традиционные методы не дают должного результата, нужна новая идеология. Главное, это минимизировать человеческий фактор – контакты с проверяющими и коррупционные риски. С помощью информационных технологий можно коренным образом изменить саму структуру взаимоотношений бизнеса и государства», - сказала она.

Воляр продемонстрировала чип, который представляет собой систему дистанционного фискального мониторинга и при установке на кассовое или другое оборудование может считывать данные, которые снимаются, подписываются электронной цифровой подписью и отправляются в Центр обработки данных. «Автоматика не берет взяток, не позволяет занижать оборот, и в первый год работы подобной системы теневой оборот можно сократить вдвое. Никакие проверки, даже ежедневные, не дадут такого эффекта», - подчеркнула она.

Ссылаясь на опыт Болгарии, Хорватии и Грузии, Воляр сообщила, что налоговые поступления в этих странах после внедрения подобного оборудования в первый же год выросли на 60-65%. Также она сообщила, что возглавляемая ею компания разработала это оборудование и готова предоставить его государственным органам бесплатно, однако в ходе проведенных презентаций в Национальном банке, комитетах Верховной Рады и налоговых органах оборудование не заинтересовало представителей этих структур.

Также участники пресс-конференции отметили, что для внедрения подобной автоматизации нужно не только ИТ-решение, но и соответствующие изменения в законодательство. По их оценкам, при поэтапном внедрении указанной системы по отдельным отраслям уже в первый год бюджет может сэкономить около 350 млрд грн, а внедрить систему целиком можно в течение 2 – 2,5 лет.