23 апреля в Киеве состоится официальное открытие XVI ножевого шоу "Стальная грань"

Мероприятие пройдет в выставочном центре АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им.Пушкина).



10-30 – кузнецы Украины (большим коллективом) выкуют ножи для участников экспедиций, работающих на станции им. Вернадского в Антарктиде. Представители Национального антарктического научного центра будут присутствовать при ковке и сразу же заберут готовый инструмент для передачи нашим полярникам, которые изучают нашу планету и ее аномалии в сложных условиях.

Официальное открытие XVI ножевого шоу будет посвящено Дню Земли:

Дню Земли будут посвящены также лекции и практические мастер классы известного не только в Украине, но и во многих странах мира, мастера Богдана Попова. В программе шоу запланирована «Мандрівна школа ковальства та екології», в которой можно получить знания о том, как ковать в гармонии с Природой, как обеспечить себя топливом и энергией и при этом сохранять окружающую среду, а также мастер Богдан Попов проведет практикум «Справжній кований ніж» и продемонстрирует как можно выковать нож без применения современных электроинструментов.

На XVI ножевом шоу «Стальная грань» традиционно будет работать город мастеров и зрители смогут попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, заточника и др.

В программе ножевого шоу запланировано большое количество тренингов и мастер- классов как по боевым искусствам, так и по медицине.

В субботу будут проведены практические семинары для Национальной Полиции Украины.

Посетителей также ждёт масса разнообразных выступлений и конкурсов с призами.

В этот раз представители клубов исторических реконструкций большими составами команд будут демонстрировать своё мастерство. Клуб исторической реконструкции «РОСИЧИ», Гильдия Дуэльного Фехтования, Школа исторического фехтования «Айна Бера - выступят с показательными номерами и будут проводить интерактивы со взрослыми и детьми.

Полная программа XVI ножевого шоу «Стальная грань»:

http://steeledge.com.ua/proekt.html

Аккредитация СМИ обязательна. Телефон: (066) 172 17 85

Адрес: ВЦ АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им.Пушкина).

График работы XVI ножевого шоу «Стальная грань»:

23.04.16 : 10.30 - 19.00,

24.04.16 : 10.00 - 18.00.

Стоимость билета : 25 гривен. Дети до 14 лет - бесплатно.