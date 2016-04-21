Профсоюзы предприятий зоны отчуждения Чернобыльской АЭС поддержали решение правительства возобновить доплаты работникам зоны

Киев. 21 апреля. УНИАН. Профсоюзы предприятий зоны отчуждения Чернобыльской АЭС поддержали решение правительства о возобновлении доплат работникам за опасные условия работы в зоне, которые были отменены с января текущего года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель Атомпрофсоюза в Чернобыльской объединенной организации профсоюза Николай Тетерин.

«Мы должны отдать должное новому Кабинету министров, нашему министру экологии. Вчера на первом заседании правительства это постановление (о возобновлении доплат - УНИАН) было принято, которое предыдущее правительство категорически не хотело принимать», - сказал Тетерин.

Он пояснил, что в связи c принятием закона о госбюджете на 2016 год с работников зоны отчуждения были сняты доплаты за работу на загрязненных территориях. Средний заработок работников, по словам Тетерина, уменьшился на 30% - с 6 тыс. грн до 4,5 тыс. грн в месяц. Он сообщил, что профсоюзным организациям зоны отчуждения удалось добиться принятия законопроекта, который возобновляет доплаты. Данный закон был подписан президентом 24 февраля текущего года. В то же время, для его реализации необходимо соответствующее постановление Кабинета министров, которое, по словам Тетерина, оттягивалось предыдущим составом правительства. Чтобы добиться принятия такого решения, профсоюзы назначили на 22 апреля протестную акцию под зданием правительства. Однако на заседании 20 апреля новый состав Кабинета министров поддержал соответствующее предложение Министерства экологии и природных ресурсов и постановил возобновить доплаты работникам зоны ЧАЭС. В то же время, вернуть доплаты пока не представляется возможным, поскольку соответствующие средства не предусмотрены в бюджете. Теперь представители профсоюзов ожидают от властей, в частности от Министерства финансов, окончательного решения вопроса с доплатами за счет бюджетных средств.

«Что мы теперь имеем? Доплат нет, 30% зарплаты как корова языком слизала, и до сих пор непонятно, когда они вернутся», - сказал Тетерин. По его словам, для возврата доплат необходимо найти 200 млн грн. Эту сумму в конце прошлого года сняли с соответствующей бюджетной программы и направили на другие цели. «Мы настаиваем на том, чтобы эти доплаты вернули как можно быстрее, и с 1 января 2016 года, как положено по закону», - заявил Тетерин.

Тетерин сообщил, что в зоне трудятся почти 11 тыс. человек, которые должны получать соответствующие надбавки. Из них 6,5 тыс. составляют рабочие госпредприятий, которые работают в соответствии с государственными программами, в том числе 2,5 тыс. рабочих самой Чернобыльской АЭС. Остальные 4,5 тыс. – работники других государственных предприятий, которые занимаются обслуживанием зоны отчуждения и живущих там людей. К ним относятся обслуживающий персонал, пожарные и правоохранители, медики и прочие.

Также Тетерин выразил обеспокоенность намерениями правительства отменить право на льготную пенсию работникам зоны отчуждения. «Есть проект постановления Кабинета министров, который пересматривает перечень тех лиц, которые имеют право на льготную пенсию. Так вот сейчас нас в этих списках уже нет», - сказал Тетерин. Он сообщил, что сейчас профсоюзы проводят переговоры с Министерством социальной политики, чтобы остановить этот процесс.

Как сообщал УНИАН, министр экологии Остап Семерак во время первого визита в зону отчуждения Чернобыльской АЭС 18 апреля заявил, что Министерство экологии и природных ресурсов предлагает Кабинету министров и Верховной Раде внести изменения в госбюджет на 2016 год для выделения средств на выплату надбавок украинским рабочим в зоне отчуждения.

При этом он отметил, что в настоящее время работники ЧАЭС не получают никаких надбавок, несмотря на то, что недавно Верховная Рада приняла закон о соответствующих доплатах. «Закон принят, но пока порядок оплаты и величина доплаты не определены», - сказал Семерак.

Он также отметил, что недавно принятый парламентом закон о соответствующих доплатах не может быть реализован в том виде, в котором он был принят. Для этого Кабмину необходимо разработать изменения в госбюджет на текущий год и определить источники дополнительного финансирования.

По словам Семерака, руководство зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС должны проанализировать эффективность организации работы и прозрачность использования бюджетных средств.