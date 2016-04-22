Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме прибудет в Киев 30 апреля – УПЦ

Киев. 22 апреля. УНИАН. Благодатный огонь, который сходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, будет доставлен в Киев 30 апреля.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря).

Он напомнил, что существует традиция паломничества верующих к Храму Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы привезти в Украину Благодатный огонь.

«Мы надеемся, что в этом году эта традиция будет продолжена»,- сказал епископ Климент.

Он сообщил, что официальная делегация УПЦ накануне дня Великой Страстной субботы поедет в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, где примет участие в богослужении, во время которого, как ожидается, сойдет Благодатный огонь.

Делегацию возглавит управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. В составе делегации будет также епископ Вознесенский и Первомайский Алексий и духовенство УПЦ.

«Вместе со священниками и иерархами, в Иерусалим поедет большое количество паломников УПЦ, потому что традиционно в этот день много людей хотят попасть в Храм Гроба Господня, чтобы стать свидетелями необычайного события - сошествия Благодатного огня»,- отметил священнослужитель.

Он сообщил, что в Иерусалиме делегация УПЦ примет участие в приеме в резиденции Иерусалимского патриарха, который традиционно должен передать Благодатный огонь украинской делегации.

«30 апреля, то есть в день Великой Страстной субботы, около 19 часов делегация привезет Благодатный огонь в аэропорт «Борисполь», и в зале официальных делегаций его можно будет встретить. Там будут священники, которые эту святыню доставят во все епархии УПЦ, то есть во все области нашего государства, даже в регионы, в которых сегодня проходят боевые действия»,- сказал епископ Климент.

По его словам, около 23.00 Благодатный огонь привезут в Киево-Печерскую Лавру.

«Эту святыню принесет в Лавру предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий. Перед началом торжественного пасхального богослужения он раздаст всем верующим свечи с Благодатным огнем на площади перед Успенским собором»,- сообщил епископ Климент.

«Так традиционно сложилось, что зажжение Благодатного огня начинает цикл торжественных Пасхальных богослужений, праздник Пасхи, который в этом году мы отмечаем 1 мая»,- добавил он.