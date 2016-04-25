Эксперты спрогнозировали двадцатку наиболее активных политиков в мае

Киев. 25 мая. УНИАН. Наибольшая политическая активность в мае будет за президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуации Алексей Голобуцкий на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что можно спрогнозировать, что уже через месяц начнутся «разговоры о предшественниках» с тем, чтобы объяснить неэффективность работы нового правительства. По его словам, уже сегодня есть намеки, мол, «они бы могли стартовать лучше, если не был бы такой плохой у них бэкграунд».

Голобуцкий подчеркнул, что Порошенко остается на первом месте «не из-за должности, а из-за влияния на фракцию, на парламент». Эксперт считает, что у Порошенко есть перспектива «досидеть до конца своего срока, что очень трудно в нашей политической ситуации».

Что касается Гройсмана, то, по мнению Голобуцкого, премьер «очень хорошо вошел в ситуацию с точки зрения того, что ему нужно на данный момент - до конца мая инициировать уменьшение размеров тарифов, цены на газ, чтобы в противовес Яценюку как злому реформатору проводить успокоительные меры».

Эксперт отметил, что Парубий с первых дней председательства в Верховной Раде «поднял планку очень сильно для себя лично, заявив о том, что он поменяет парламент». Эти изменения, отмечает аналитик, необходимы, потому что парламент часто является недееспособным из-за непосещения частью депутатов из коалиционных фракций «БПП» и «Народный фронт» заседаний парламента.

Голобуцкий сообщил, что на четвертом месте - глава Администрации президента Борис Ложкин, так как в мае перед АП и президентом будут стоять сложные вызовы, которые потребуют максимальной активизации и реализации нестандартных шагов для восстановления положительного имиджа Порошенко как главы государства, в том числе из-за его падения вследствие офшорного скандала.

По прогнозу эксперта, на пятом месте по политической активностью будет первый вице-премьер-министр Степан Кубив, поскольку «он станет «смотрящим» оком президента в нынешнем правительстве.

Голобуцкий отметил, что на шестом месте - не лицо, а должность генерального прокурора. По его словам, пустое кресло генпрокурора вызовет ажиотаж в политикуме и обществе, а любые потенциальные кандидатуры на эту должность будут вызывать ажиотаж.

Эксперт считает, что следующим по активности в мае будет лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко. Он был одной из ключевых фигур в процессе формирования нового большинства в ВР и нового правительства, хотя сам остался без должности. Голобуцкий добавил, что для Луценко борьба за укрепление собственных политических позиций только начинается, ведь ему придется демонстрировать свое влияние на эффективную работу большинства парламента в нынешней ситуации.

По данным аналитика, на восьмом месте - лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая всегда уверенно себя чувствует в оппозиции. По его словам, она остается самым рейтинговым политиком постмайданного формата.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуации сообщил, что на девятом месте - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который «занимая абсолютно не важную должность в нашей стране, с помощью пиар-ходов умудряется делать вид, что он является действительно влиятельным политиком». Эксперт прогнозирует, что усиление обстрелов на востоке Украины и вероятное наступление российских войск усилит информационные позиции Турчинова.

На десятом месте, по прогнозу политической активности в Украине, будет первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, даже по должности будет чаще появляться в информационном пространстве. По мнению Голобуцкого, кроме того, она остается ключевой фигурой в переговорном процессе по обмену пленными.

Эксперт сообщил, во вторую десятку активности политиков в мае войдет министр финансов Александр Данилюк, который уже попал в скандал вокруг офшорных фирм. Также на 12-м месте будет бывший премьер-министр Арсений Яценюк, в частности, в контексте ответственности за те провалы, которые были у предыдущего Кабмина.

Дальше, прогнозирует аналитик, будет идти лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили, председатель СБУ Василий Грицак, городской голова Львова Андрей Садовый, лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко, министр иностранных дел Павел Климкин и патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.