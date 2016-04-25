19 мая в Киеве состоится мировая премьера рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда"

Киев. 25 апреля. УНИАН. 19 мая в Киеве в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им.Т.Шевченко состоится мировая премьера рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда" ("Orpheus and Eurydice forever").

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила продюсер рок-оперы Елена Брунская.

"Написал рок-оперу "Орфей и Эвридика навсегда" украинский композитор - полностью от первой нотки до последней - Михаил Брунский. Слова, стихи у нас писали многие авторы, и есть один самый известный поэт-песенник, который тоже приложил свои усилия к созданию рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда", - это Вадим Крищенко", - сказала она.

По словам продюсера, идея создания рок-оперы у Брунского возникла, чтобы изменить видение жанра оперы.

"Наша рок-опера - я бы ее назвала электро-рок-оперой. Потому что это инновационная идея", - подчеркнула Брунская.

Кроме того, она добавила, что проект имеет и благотворительную цель. Так, часть средств, полученных от продажи билетов, будет передана на нужды благотворительного фонда "Миссия SOS".

В свою очередь, глава БФ "Миссия SOS" Наталья Ткаченко-Ритвина отметила, что их фонд занимается борьбой с алко- и наркозависимостью.

"Часть средств от продажи билетов пойдет на открытие первого в Украине женского реабилитационного центра по борьбе с алко- и наркозависимостью", - сказала она.

По словам Ткаченко-Ритвиной, первый такой центр планируется открыть в Киеве. Он может быть открыт уже в конце лета - начале сентября.

"Количество реабилитационных центров растет медленнее, чем количество зависимых людей... Проблема женской зависимости - ею не занимается никто. Мы хотим, чтобы этот центр был не только как амбулаторное лечебное заведение. Мы хотим, чтобы это была психологическая помощь женщине, чтобы была возможность помогать женщине с детьми, подросткам, у которых тоже есть зависимость", подчеркнула она.

Брунская также отметила, что участие в рок-опере принимают талантливые певцы и актеры, балет, присутствуют уникальные голоса. Кроме того, в постановке задействован и 9-летний актер, который будет исполнять роль Совести князя Тьмы. Всего же в постановке задействовано более 100 человек.

"Зритель сможет насладиться великолепной работой симфонического оркестра, который будет исполнять все композиции вживую, прекрасным пением академического хора", - сказала продюсер и подчеркнула, что в рок-опере все будет исполняться вживую. Кроме того, в постановке задействован и диджей Анатолий Старков.

В то же время, дирижер рок-оперы Евгений Воронко сообщил, что в постановке "будут представлены все группы симфонического оркестра: духовые инструменты, и струнные, и все, что содержит академическая симфоническая партитура".

"Академический хор будет задействован. Поэтому название "опера" абсолютно честное и правдивое. Вы действительно попадете на оперное представление. Но, поскольку мы живем в ХХІ веке, пульсация нашего времени происходит в формате "электро". Поэтому такой синтез жанров, синтез средств, приемов очень уместен и органичен", - сказал он.

Так, проект стартует с Киевской Национальной оперы, а дальше премьера поедет в Одессу, Львов и, возможно, Харьков.

"Таким образом, мы выходим в рамки мирового турне. На данный момент у нас есть договоренности с пятью странами, которые готовы нас пригласить к себе и сотрудничать с нами, нашими артистами, предоставить нам надлежащие площадки и поддерживать наш проект", - сказала Брунская.

Она добавила, что оперу, таким образом, планируют показывать не один год.

"Сколько опера будет ездить по миру, по Украине, - все средства, которые будут собраны с билетов, - мы будем сотрудничать с благотворительным фондом. И какая бы это ни была сумма - будут открываться центры, мы будем помогать людям", - заверила продюсер.

Участники пресс-конференции также сообщили, что 27 апреля в центре Киева, возле станции метро Крещатик, в 17.30 будет проведен флеш-моб, в рамках которого киевлянам покажут театральную постановку по мотивам этой оперы.