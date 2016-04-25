29 апреля в Украинском доме состоится концерт "Воин Духа"

Киев. 25 апреля. УНИАН. 29 апреля в Украинском доме в центре Киева состоится выступление дуэта вокальных импровизаций Duo Zikr, театра «Голос огня» и симфонического оркестра под руководством Эдуарда Сенько в рамках концерта «Воин Духа».

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН участница дуэта Duo Zikr, художественный руководитель театра «Голос огня» Ольга Ткаченко.

«Уникальность дуэта Duo Zikr в его особой манере исполнения, а именно: технике вибрационного голосоведения - звук зарождается внутри тела и через телесные резонаторы и вибрации выходит в пение специфическим тембром», - сказал еще один участник дуэта, продюсер Игорь Силин.

«Мы хотим донести через музыку о тех качествах человеческого духа, которые позволяют человеку побеждать в самых сложных обстоятельствах жизни», - добавил Силин.

Участники пресс-конференции сообщили, что все партии в концерте прозвучат в особой технике пения, которая является уникальной, исполняется только участниками дуэта и запатентована ими, демонстрирует свободу вокальной импровизации и сочетает различные стили и техники храмового (резонансного) пения.

Хормейстер театра «Голос огня» Вячеслав Рубель отметил, что его миссия заключалась в том, чтобы положить на ноты вживую напетые мелодии Силина и Ткаченко. «Так родились семь песен под названием «Воин духа». В завершение - песни прошли процесс аранжировки симфоническим оркестром под руководством дирижера Эдуарда Сенько и готовы к тому, чтобы их услышали поклонники симфонической музыки, джазовых мотивов, импровизаций и этнопений»,- сказал Рубель.

Ткаченко также сообщила, что идея создания театра вокальных импровизаций родилась на одной из репетиций спектакля, где она поразила Силина необычной манерой исполнения песни. Режиссер предложил спеть вдвоем весь спектакль, что и было реализовано в дальнейшем.

Первое выступление дуэта на широкой публике состоялся 3 апреля 1993 года на сцене Смольного собора города Санкт-Петербург. В 2013 году дуэт отметил свой двадцатилетний юбилей.

Кроме того, музыка в исполнении дуэта была неоднократно использована в кинолентах. Дуэт выступал со многими известными музыкантами - Борисом Гребенщиковым, Дживаном Гаспаряном, Сергеем (Чижом) Чиграковым и др. Вокалисты Duo Zikr побывали с концертами во многих странах, среди которых Франция, Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, США, Австралия, Израиль.