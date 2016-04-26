Общественные защитники озера Утиное призывают киевлян поддержать их сопротивление застройщику и настроены отстоять территорию

Киев. 26 апреля. УНИАН. Общественные защитники озера Утиное на столичных Позняках, которое несколько недель назад застройщик начал засыпать для возведения многоэтажного жилого дома, призывают киевлян поддержать их сопротивление и заявляют, что настроены отстоять территорию и создать на ней обустроенную зону отдыха.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители жителей микрорайона, в пределах которого расположено озеро Утиное, и председатели общественных объединений, которые поддерживают местных жителей, в частности, председатель ОО «Барви життя» Лидия Гончаренко, лидер Движения национального развития «Єдина сила» Артем Горбенко.

Как сообщили местные жители, в настоящее время вся техника и представители застройщика и пострадавших в результате аферы «Элита-Центра», которым планировалось выделить часть квартир в новом доме, ушли с конфликтного места. Но жители не исключают, что скоро они вернутся. В связи с этим они призывают всех горожан не оставаться равнодушными и помочь отстоять территорию от застройки. Зато активисты обещают в случае возникновения подобной ситуации в другом месте прийти на помощь местным.

По словам Гончаренко, ситуация, когда представители застройщика «нанимают «титушек», чтобы они нападали на мирных жителей, повторяется в разных местах Киева.

«Сейчас очень много в Киеве таких горячих строительных точек, где жители выходят протестовать. Это и Быковнянский лес, и вопиющая ситуация в урочище речки Бычок в Голосеевском парке. 100 дней с баррикадой круглосуточно люди стоят на ул. Потехина, 9. На Святошинском переулке стоит баррикада, на Леся Курбаса избиты люди, сломаны ребра теми же «титушками», часть которых приходила потом и на озеро Утиное. То есть везде, по всему городу застройщики действуют настолько дерзко, цинично, что превосходит 2013 год. Я свидетель этого, потому что тогда били людей в моем дворе, и сейчас это все опять повторяется», - заявила Гончаренко.

Она подчеркнула, что власти Киева должны срочно обратить на это внимание, чтобы не допустить еще более серьезных последствий противостояний, чем те, что были во время предыдущих акций протеста.

«Мы должны все вместе, все общество, пресса, власть и правоохранительные органы в конце концов воспринять эту ситуацию очень серьезно, потому что она может привести к настоящему противостоянию. Потому что Майдан в 2013 году начинался именно с таких ситуаций, когда люди не находили правды в прокуратуре, правоохранительных и других органах... Сейчас их («титушек» и застройщика – УНИАН) остановила на Утином озере только коллективная энергия. Пока остановила. Но понятно, что за Утиное будет очень длительная борьба и будет много манипуляций. Но жители объединены там, и активисты всего города объединены и понимают ситуацию. Уважаемые власти, одумайтесь и поверните ситуацию так, чтобы не было больше таких страшных случаев избиения и травмирования людей», - сказала Гончаренко.

Независимый правозащитник Тамара Харчилова, которая с первого дня присутствовала во время событий на Утином озере, напомнила, что жители законно проводят бессрочную акцию в защиту озера на Позняках.

«Если мы сегодня не поможем этим людям, то никто не дает гарантии, что завтра с вами такое не случится. Если мы им поможем, то в дальнейшем мы - представители защитников озера Утиное - будем помогать всем, кто окажется в подобной ситуации», - заверила правозащитник.

По ее словам, есть два пакета документов с экспертными заключениями относительно участка на ул. Здолбуновской – один имеет строительная компания, другой - активисты. И эти документы противоречат друг другу.

«Когда к нам пришла Государственная экологическая инспекция Киева с проверкой по озеру и действиям застройщика, то она тоже выяснила, что существует два пакета документов, которые имеют противоречия. Она вынесла свой вердикт, где написала, что просит Киевсовет провести дополнительную экологическую экспертизу с обязательным привлечением общественности, ученых и учетом заключений Института водных ресурсов и мелиорации. И до настоящего времени этого не было проведено...», - подчеркнула Харчилова.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции доктор географических наук, главный научный сотрудник Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Виктор Вишневский сообщил, что две недели назад начал изучать ситуацию с озером Утиным по обращению одного из депутатов Киевсовета. Специалист опроверг утверждение, что озера Утиного не существует, а якобы на том месте есть искусственный водоем. По его словам, специалисты Института нашли карты и результаты аэрофотосъемки, и эти документы подтверждают существование озера минимум последние 80 лет. Вишневский обратил внимание, что водоем не пересыхал даже в самые жаркие периоды.

«На карте 1932 года указано на существование на Позняках сети водоемов, которые своим видом показывают, что представляли собой старицу Днепра. Один из рукавов Днепра, в силу естественных процессов перестал существовать как рукав, но вместо него остались водоемы – довольно глубокие озера. То, что это озеро, – не вызывает никакого сомнения», - сказал он.

Все картографические документы показывают существование этого озера. Разумеется, если водоем в 1932 году существовал, то назвать ее лужей или водоемом временного или искусственного происхождения – это абсурдно. Вопрос, является ли это озеро или нет – просто не стоит. Наконец, по определению, озеро – это водоем с замедленным водообменом», - заявил специалист.

В то же время Гончаренко подчеркнула, что активисты будут добиваться привлечения к ответственности всех лиц, причастных к фальсификации документов.

«Тех, которые цинично по коррупционным схемам действуют, достают документы и уничтожают наш город, захватывая кусочек за кусочком. Мы едины и будем бороться не только за это озеро, а за каждый кусочек города», - подчеркнула Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля утром на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева неизвестные в масках совершили нападение на активистов, которые протестуют против застройки озера Утиное. Они разгромили палатки активистов и политических партий, которые поддержали акцию протеста.

20 апреля конфликт вспыхнул с новой силой, во время противостояния с «титушками» пострадали две женщины из числа протестующих.

Представителям застройщика удалось завезти строительный кран на место скандальной застройки.

По данным очевидцев, полицейские не реагировали на драки, а также помогали «титушкам» устанавливать разрушенный пикетчиками строительный забор.

На углу улиц Тепловозная и Здолбуновская компания «Житлоинвестбуд-УКБ» планирует возвести многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года. Застройщик начал засыпать песком водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власти Киева и застройщик со ссылкой на Институт генплана Киева утверждают, что водоема на этом участке нет.

20 апреля заместитель Киевского городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив провел встречу со сторонами конфликта на улице Здолбуновской с целью предотвратить продолжение противостояния на стройплощадке.

25 апреля председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что ожидает оценки правоохранительных органов относительно действий определенных лиц, которые привели к беспорядкам на скандальном строительстве на улице Здолбуновской.