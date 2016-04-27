Большинство госзакупок в секторе обороны и безопасности Украины проводится по непрозрачным процедурам и с высоким уровнем коррупционных рисков - исследование

Киев. 27 апреля. УНИАН. Большинство госзакупок, которые проводятся силовыми ведомствами Украины, проходят по непрозрачным процедурам и с высоким уровнем коррупционных рисков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила глава "Центра военно-политических исследований" Анна Тымчук, презентуя исследования центра "Государственные закупки в секторе обороны и безопасности: основные проблемы и рекомендации".

В процессе проведения исследований были обработаны данные о централизованных закупках Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Нацгвардии, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы.

"Главное, что мы хотим сказать - в 2015 году силовыми ведомствами проводились закупки в большей части по непрозрачным процедурам регулирования конкурсных торгов, процедурам, отягощенным высокими коррупционными рисками", - сообщила Тымчук.

В частности, по данным исследования, в 2015 году по переговорной процедуре было закуплено товаров, услуг и работ на сумму 14,177 млрд грн, что составляет почти 90% от всех закупок. В то же время, по процедуре "открытых торгов" закупки составили всего 1,507 млрд грн, или 9,6% от общего объема закупок. Еще на 95 млн грн, или 0,6% тендеров, было проведено по процедуре "запроса ценовых предложений".

По словам Тымчук, именно проведение тендера "по переговорной процедуре" является наиболее непрозрачным и, по сути, является процедурой закупки "у одного участника", в которой поставщик имеет законные механизмы регулировать цену на предоставляемые товары или услуги.

"Что предполагает эта процедура - заказчик торгов получает законные основания по своему усмотрению устанавливать технические параметры закупки, которые могут быть определяющими при выборе поставщика, осуществлять дополнительные закупки у этого же поставщика с целью унификации и стандартизации предмета закупки. В таких условиях заказчик получает возможность лоббировать конкретного поставщика, а поставщик получает возможность реализовывать свои товары по цене, которая не могла быть использована в конкурентной борьбе", - сказала Тымчук.

Кроме того, организаторы исследования отметили, что увеличение оборонного бюджета страны и пробелы в законодательстве создали благоприятную почву для обогащения коррумпированных чиновников и повысили уровень коррумпированности в госзакупках.

"Обработав огромное количество тендеров, я могу смело сказать, что на госзакупках с использованием "переговорной процедуры" было украдено очень много денег, - резюмировала Тымчук. - Это пробелы в законодательстве, большое финансирование и менталитет".

Организаторы исследования сообщили, что обратятся в СНБО с требованием проведения реформ в системе закупок товаров и услуг на нужды обороны, а также законодательных изменений для формирования прозрачного порядка осуществления закупок по переговорной процедуре через электронную системц закупок.

Как сообщал УНИАН, согласно бюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составляет более 110 млрд грн. В частности, бюджеты Минобороны и МВД были увеличены на 21% - до 55,6 млрд грн и 40,8 млрд грн соответственно.