Активисты призывают власти урегулировать деятельность плавучих ресторанов и отелей на набережной Днепра в Киеве

Киев. 27 апреля. УНИАН. Общественные активисты с целью обеспечения беспрепятственного доступа людей к прибережной зоне Днепра в Киеве призывают власти урегулировать на законодательном уровне деятельность расположенных в этой зоне плавучих ресторанов и отелей, так как большинство из них работают с многочисленными нарушениями.

Об этом сообщила на пресс-конференции УНИАН эксперт общественной организации «Свідомі» Яна Мирошник.

«По состоянию на сегодняшний день в законодательстве нет четко прописанных норм относительно деятельности дебаркадеров на воде. Несмотря на это, бизнес развивается. Из-за недовольства общественности были проведены соответствующие проверки. Наш мониторинг этих проверок показал, что они были проведены по непонятным стандартам, так как некоторые сооружения, которые заявляют о себе как ресторан или как отель, по факту работают как казино, покерные столы и игровые автоматы. Кроме того, вроде как дебаркадер исчез, но позже выясняется, что он просто сменил локацию. Эти проверки ни к чему не привели, так как никто не понес ответственности, а значит, представителям бизнеса и чиновникам выгодно крышевать такой бизнес", - подчеркнула Мирошник.

По ее словам, основные нарушения, выявленные в результате проверок данных сооружений в прибережной зоне, - это размещение кафе вдоль набережной Днепра при отсутствии положительного вывода экологической экспертизы относительно проектирования, размещения и реконструкции сооружений, отсутствие разрешений на стоянку этих сооружений и пр.

Кроме того, по словам эксперта, отходы от ведения такой деятельности незаконно сбрасываются в Днепр, засоряя реку.

Мирошник также сообщила, что уже более года в Верховной Раде не рассматривается постановление о принятии за основу законопроекта относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей к побережью Днепра.

«Проект был рассмотрен, прошел первое чтение, но дальше подвергся давлению со стороны незаинтересованных депутатов. В 2015 году общественность создала электронную петицию, но она не набрала достаточного количества подписей. Такую деятельность на воде можно назвать коррупционной, так как ряд контролирующих органов не хочет выполнять возложенные на них функции», - подчеркнула активист.

По словам присутствующего на мероприятии депутата Киевского городского совета Олега Петровца, такая незаконная деятельность фактически лишает городской бюджет поступлений от аренды и прочих платежей, а также ограничивает доступ людей к берегу Днепра, что является нарушением украинского законодательства.

Он отметил, что киевская власть обращалась с требованием решить эту проблему, в частности, в Государственное агентство по водным ресурсам, но «данный орган фактически бездействует".

«Этот бизнес такой популярный, потому что отсутствуют четкие нормы регламентирования их деятельности, фактически нежелание контролирующих органов осуществлять непосредственный надзор за их деятельностью. Эти два аспекта и порождают коррупционную составляющую в их деятельности», - сообщил Петровец.

По словам присутствующего на мероприятии генерального директора коммунального предприятия "Плесо" исполнительного органа Киевского городского совета по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда столицы Дениса Пикалова, городская власть сегодня не имеет достаточно рычагов для того, чтобы в правовом поле влиять на эту проблему.

"Дебаркадеры действительно сегодня в Киеве размещаются там, где им захочется, превращая территорию в мусор. Потенциальные штрафы не окупают того вреда, который они причиняют», - сказал он, добавив, что дебаркадер должен устанавливаться только в тех местах, где городские власти могут обеспечить наличие инженерных сетей и гарантию, что это сооружение не наносит вреда.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году столичные власти попросили владельцев плавучих ресторанов и отелей на Днепре освободить набережную, часть из сооружений была отбуксирована, часть из них продолжает занимать территорию набережной по сегодняшний день. По словам экспертов, львиная доля из них работает без наличия соответствующих разрешительных документов.