Экс-судья Зварич представил свою новую книгу

Киев. 27 апреля. УНИАН. Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич, который отсидел 7 лет за решеткой за взяточничество, представил свою третью книгу - «Банановое правосудие Украины».

Во время представления книги в пресс-центре УНИАН, Зварич отметил, что эта книга завершает его трилогию «Mein Kampf in Ukraine».

«Банановое правосудие – это уровень современного правосудия в Украине. Ни больше ни меньше», - отметил он.

В книге, по словам Зварича, рассказывается, в частности, о начале и становлении административной юстиции на территории западной Украины в период 2006-2008 годов, о работе Львовского апелляционного админсуда и его место и значение в системе правосудия Украины. Автор также изложил свое видение будущего судебной системы Украины.

«Я хочу достучаться до читателей, чтобы они сами анализировали продукт и имели собственное мнение... В моих книгах я старался анализировать и предлагать пути... Я считал, что мой опыт работы в качестве судьи, на административных должностях, пребывание в тюрьмах и чрезвычайно большое количество дел, которые слушаются в судебных институтах, позволяет мне показать варианты выхода из патовой ситуации судебной системы Украины», - сказал Зварич.

Экс-судья также отметил, что сейчас занимается только написанием книг и анонсировал, что вскоре выйдет его четвертая книга.

Книга «Банановое правосудие Украины» была издана тиражом 1 тысяча экземпляров.