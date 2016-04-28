Профсоюз строителей Украины призвал правительство ускорить ратификацию Конвенции МОТ о безопасности работы в строительстве

Киев. 28 апреля. УНИАН. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Украины призвал Кабинет министров ускорить ратификацию Конвенции Международной организации труда (МОТ) о безопасности и гигиене работы в строительстве №167 для улучшения условий труда в этой сфере. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Профсоюза строителей Украины Василий Андреев.

«Мы призываем правительство вместе с профсоюзами мобилизоваться для ратификации конвенции №167 для кардинального улучшения условий труда строителей», - сказал он.

Андреев сообщил, что ратификация конвенции позволит значительно улучшить безопасность труда работников в строительстве, улучшит правовое регулирование данного вопроса.

Руководитель профсоюза отметил, что в Украине ежегодно в среднем на строительстве травмируется около 600 работников и 110 человек погибает на рабочих местах. Также он сказал, что во многих случаях в данной отрасли ответственность за несчастные случаи ложится на сотрудника.

«Работающие на основании гражданско-правовых отношений сотрудники, с которыми случаются несчастные случаи на строительстве, часто оказываются ответственными за свои травмы», - отметил Андреев.

Также он добавил, что некоторые акты, регулирующие безопасность труда на строительстве, устарели, так как были приняты в прошлом веке.

«Акты об установлении сокращенной недели, предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска приняты в 1987 году, акт о предоставлении обеденного перерыва принят в 1971 году. Нормативный акт о предоставлении сотрудникам средств защиты, на объектах, где фиксируется повышенный уровень загрязнения пылью, был принят еще в 1924 году. Такие устаревшие акты совсем не регулируют отношения в сфере безопасности и гигиены труда в нашей промышленности», - отметил руководитель профсоюза.

Андреев сообщил, что Профсоюз строителей готов сотрудничать с Кабинетом министров для усовершенствования законодательства в сфере защиты труда в строительной сфере.

Присутствующий на пресс-конференции советник профсоюза Анатолий Стовбун сообщил, что причинами плохого состояния охраны труда в Украине являются неудовлетворительные условия работы на производстве, постепенное ухудшение здоровья работников из-за хронических заболеваний, высокий уровень производственного травматизма, недостаточное финансирование мероприятий по охране труда и отсутствие четкой государственной политики в данной сфере.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 сентября 2015 года приняла закон «О ратификации Конвенции Международной организации труда об основных целях и нормах социальной политики №117».

Конвенцией предусмотрено, что повышение уровня жизни рассматривается как основная цель при планировании экономического развития.

Документом поощряется установление минимальной заработной платы в коллективных договорах, свободно заключаемых между профсоюзами, которые представляют заинтересованных работников, и работодателями или организациями работодателей.

16 марта 2016 года Верховная Рада ратифицировала Конвенцию Международной организации труда №102, гарантирующую гражданам минимальные нормы социального обеспечения.

Конвенция устанавливает минимальные нормы по охвату работающих соцзащитой, по здравоохранению, определяет размер социальной помощи и прочее. Принятым законом Украина присоединилась к 9 из 15 разделов конвенции. Речь идет о медицинском обслуживании, помощи в связи с болезнью, пособиях безработным и пенсионерам, пособиях инвалидам и их семьям, пособию в связи с беременностью и родами.