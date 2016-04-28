Закон о реформе госслужбы повысит долю должностного оклада в общей структуре зарплаты госслужащих до 70% – эксперт

Киев. 28 апреля. УНИАН. Закон о реформе государственной службы, который вступает в силу с 1 мая, предусматривает изменение принципа формирования зарплаты госслужащих, благодаря чему доля должностного оклада в общей структуре заработной платы вырастет с 30% до 70%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил эксперт общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Владимир Куприй.

«Раньше 70% от получаемых чиновником средств составляли премии и надбавки и только 30% – стабильный должностной оклад. Теперь, наоборот, оклад будет составлять 70% от общей суммы зарплаты… Также чиновник будет получать премии, которые будут занимать 30% в структуре его заработной платы. Также будут небольшие доплаты за стаж, за ранг, но они займут малую долю в структуре зарплаты», – сказал Куприй.

По словам эксперта, согласно данному закону, к 2018 году минимальный должностной оклад госслужащего будет равен двум минимальным зарплатам, уставленным государством.

«Через два года будет действовать принцип, что должностной оклад самой низкой должности в самом низком органе исполнительной власти будет составлять две минимальные заработные платы», – сказал он.

При этом Куприй добавил, что повышение окладов госслужащих будет проводиться поэтапно. Первый этап повышения, по его словам, запланирован на январь 2017 года, но точный коэффициент повышения эксперт не назвал.

Также он отметил, что если должность госслужащего будет сокращена, то его оклад все равно останется в фонде оплаты труда госоргана и будет перераспределен между темы чиновниками, которые останутся работать на своих местах, что также будет способствовать повышению оплаты труда госслужащих.

«Если сокращается работник, то его зарплата остается в фонде заработной платы и может быть распределена между другими работниками. До этого времени такого не было. Поэтому министерство не было заинтересовано сокращать и оптимизировать персонал, даже если эта должность была не нужна», – сказал Куприй.

Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы, сопредседатель общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Игорь Колиушко, который также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что повышение зарплат госслужащих позволит сделать должность чиновника более привлекательной для образованных и квалифицированных специалистов и станет стимулом для них участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей госслужащих.

При этом Колиушко отметил, что конкурсы на должности госсекретарей министерств состоятся уже осенью 2016 года.

«Мы рассчитываем, что в середине июня комиссия будет сформирована и в конце июня или в июле будет объявлен конкурс уже на ключевые должности – должности государственных секретарей министерств. И в сентябре-октябре этот конкурс должен состояться. Такие ожидания по срокам», – сказал он.

Колиушко также отметил, что конкурсы на другие должности госслужащих комиссия будет объявлять по мере появления соответствующих вакансий.

«Государственные секретари – это новая должность, поэтому основное внимание будет уделено им, а остальные – по мере появления вакансий», – сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, закон о реформе госслужбы был подписан Президентом Украины Петром Порошенко в начале января и вступает в силу с 1 мая 2016 года.

Принятие данного закона, проект которого был подготовлен Кабинетом министров Украины и согласован с Европейским Союзом, позволит правительству вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.

Закон о госслужбе предусматривает, в частности, что на все должности госслужащих, которые не являются политическими, кандидатуры будут определяться исключительно на конкурсной основе. Между тем, госслужащими будут считаться государственные секретари и работники их аппарата, а министры и их заместители – политическими должностями.

По словам заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, принятие закона о госслужбе было одним из требований для получения Украиной макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро от Европейского Союза.

Принятие закона о госслужбе предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.