2 мая в Киеве начнется Международная пасхальная ассамблея "Духовність єднає Україну"

Киев. 28 апреля. УНИАН. Со 2 по 12 мая в Киеве состоится уже восьмая ежегодная Международная пасхальная ассамблея «Духовність єднає Україну» («Духовность объединяет Украину»), которая проходит при поддержке Министерства культуры Украины, Национального союза композиторов Украины, Национального всеукраинского музыкального союза и Национальной академии искусств Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила член оргкомитета Ассамблеи, проректор Национальной музыкальной академии Украины им. П.И.Чайковского Леся Олийнык.

Она отметила, что автором идеи проведения Ассамблеи является ректор НМАУ, доктор искусствоведения, народный артист Украины Владимир Рожок.

Председатель оргкомитета Ассамблеи Рожок подчеркнул, что торжественное открытие Ассамблеи состоится в Национальном заповеднике «София Киевская» 2 мая в 15 часов. По его словам, «трубачи НМАУ на колокольне будут сообщать о том, что начинается Международная пасхальная ассамблея». Он отметил, что состоится концерт, а по его завершению в 16 часов будет «перезвон всех храмов Киева».

Рожок сообщил, что в рамках Ассамблеи состоятся «Музыкальные диалоги: Украина-Италия», где будет представлена премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто» - это совместный проект Посольства Итальянской Республики в Украине и Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского. Он добавил, что в Колонном зале Национальной филармонии Украины состоится концерт солистки Национальной оперы Украины, заслуженной артистки Украины Зои Рожок в сопровождении филармонического ансамбля «Рідні наспіви». По его словам, пройдет также «концерт духовной музыки, автор которого - жена посла Италии Нанси Романо, она будет дирижировать». Председатель оргкомитета рассказал, что также пройдут музыкальные диалоги - Украина-Швейцария, Украина-Грузия, Украина-Германия. По его словам, новинкой Ассамблеи является участие многих молодежных коллективов.

Рожок сообщил, что 9 мая в Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры по традиции пройдет поминальная молитва «по всем убиенным и в том числе по выдающимся деятелям».

Он отметил, что 5 мая состоится концерт памяти выдающегося украинского композитора Александра Билаша. Председатель Благотворительного фонда имени А.Билаша Олеся Билаш отметила, что состоится концерт-посвящение: «Я з пісні народної виріс…». «Я счастлива, что именно в зале Национальной консерватории мы сможем и объединиться, и услышать песни Билаша, и поговорить о его фигуре», - добавила она. По ее словам, планируется «большой концерт, где бы хотелось представить Билаша не только как песенника».

Художественный руководитель Ассамблеи, заслуженный деятель искусств Украины Богдан Плиш сообщил, что было «трудно продолжать эту прекрасную традицию, удерживать на определенном уровне, потому что есть недостаток финансирования». Он отметил, что во время Ассамблеи будет «четыре большие линии», одна из которых будет посвящена 260-летию со дня рождения Моцарта. По его словам, в частности, финальным аккордом Ассамблеи станет исполнение Коронационной мессы и Концерта для двух фортепиано с оркестром Моцарта. Он добавил, что второй линией будет «условная дата - 1000-летие связей Афона и Украины», в рамках которой состоятся концерты известного харьковского ансамбля древнецерковного пения «Сретение». По его словам, к 260-летию со дня рождения Дмитрия Бортнянского Черниговский академический камерный хор имени Д.Бортнянского представит жемчужины украинского хорового пения, а к 250-летию со дня рождения Степана Дегтярева состоится международная научная конференция, которую завершит концерт «Перлини української духовної музики» («Жемчужины украинской духовной музыки») в исполнении Муниципального академического хора «Київ».

Член Оргкомитета Ассамблеи Александр Тарасенко сообщил, что одна из важных функций Ассамблеи - способность стимулировать к творчеству молодых композиторов. «Я счастлив сегодня представить проект Лидии Васиной, который называется «Пасхальный хоровой концерт», к участию в нем приглашены коллектив, которым я руковожу, - камерный хор "Fresco Sonore" Спасо-Преображенского собора города Киева, профессиональная мужская хоровая капелла имени Левка Ревуцкого и детский хор Киево-Печерской лавры. Концерт состоится 2 мая в Успенском соборе в 18.30», - сказал он.

Руководитель благотворительной программы «Вірою, надією єдині» («Верой, надеждой едины») Виктория Савенко отметила, что в этом году пройдут 14 благотворительных мероприятий. По ее словам, была поддержка «ПриватБанка» и Благотворительного фонда «Помогать просто», и в подарок Святошинскому детскому дому была приобретена стиральная машина для большого объема стирки. Она отметила, что в этом году предполагается сбор средств во время Ассамблеи для поддержки Ладыжинского детского дома, где находятся дети с тяжелыми формами заболевания ДЦП. По ее словам, «там 70% детей - лежачие».

В пресс-релизе Ассамблеи отмечается, что в концертных программах примут участие ведущие творческие коллективы: Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Веревки, Муниципальная академическая мужская хоровая капелла им. Л.Ревуцкого, Академический хор имени Платона Майбороды Национальной радиокомпании Украины, Камерный хор «Intermezzo», Ансамбль классической музыки имени Б.Лятошинского, женский ансамбль «Покров», Архиерейский хор Свято-Георгиевского кафедрального храма «Глас» (г. Львов), Архиерейский хор «Воскресіння» Свято-Воскресенского кафедрального собора (г. Ривне), хор студентов Дрогобычского музыкального училища имени В.Барвинского, камерный хор Киевского института музыки им. Р.Глиэра, а также Национальный ансамбль солистов «Київська камерата»; творческие коллективы Академии: Симфонический оркестр, Оркестр народных инструментов, Камерный оркестр, Хор студентов, ансамбль трубачей; солисты Национальной оперы Украины имени Т.Шевченко - Тарас Штонда, Евгений Орлов, Александр Милев, Зоя Рожок; Тамара и Нателла Берайя (Швейцария, Грузия).

Рожок сообщил, Ассамблея закроется 12 мая в большом зале Национальной музыкальной академии. «У нас все концерты бесплатные. У нас как в храме - в храм люди заходят и не платят деньги», - подчеркнул он.