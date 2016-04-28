Форвардная программа Государственной зерновой корпорации по закупке зерна 2016 года направлена на поддержку средних производителей

Киев. 28 апреля. УНИАН. Форвардная программа закупки зерна урожая 2016 года, начатая Государственной продовольственно-зерновой корпорацией в апреле, направлена на поддержку средних производителей, готовых заключать контракт на поставку максимум 3-4 тыс. тонн, сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор департамента закупок ГПЗКУ Дмитрий Ермоленко.

«Наши клиенты – это те поставщики, которые готовы поставлять 3-4 тыс. тонн зерна. Это не крупные агрохолдинги. Мы позиционируем наш форвард для тех, кто занимает средний уровень по производству зерновых, потому что крупные агрохолдинги имеют больше возможностей по привлечению инвестиционных средств», - сказал Ермоленко.

Он сообщил, что в этом году ГПЗКУ планирует закупить 845 тыс. тонн зерновых и масличных, в частности, 200 тыс. тонн пшеницы, столько же ячменя, 400 тыс. тонн кукурузы и 45 тыс. тонн сои, которая будет закупаться впервые. К приему зерна будут привлечены 50 линейных элеваторов ГПЗКУ, и программа охватит практически всю Украину. Ермоленко отметил, что форвардный контракт предполагает авансовую оплату еще не поставленного зерна, поэтому в нем будет учтена ставка за пользование средствами в размере 15% годовых.

Присутствовавшая на пресс-конференции начальник отдела форвардных закупок ГПЗКУ Наталья Головань сообщила, что программа будет проводиться в два этапа. На первом этапе будет происходить оценка документов, которые потенциальные участники подают в региональные представительства ГПЗКУ. В случае их одобрения корпорация приглашает участника для заключения договора. Затем в оговоренный в соглашении срок происходит выплата аванса. В этом году авансовый платеж за 1 тонну пшеницы, кукурузы или ячменя составляет 1 тыс. 980 грн, а за 1 тонну сои – 3 тыс. 960 грн. Контракты будут заключаться до 1 июля.

Второй этап программы предполагает поставку продукции на элеваторы ГПЗКУ: ранних зерновых – до 1 июля, кукурузы и сои – до 1 ноября. Окончательных расчет будет происходит по факту поставки, а сумма платежа будет зависеть от спотовой цены на зерно и учитывать, в частности, курсовую разницу в случае значительного колебания курса гривни по отношению к доллару.

По словам Головань, ГПЗКУ не будет сотрудничать с компаниями, терпящими убытки или имеющими большую непогашенную кредиторскую задолженность. Преимуществом является как минимум пятилетний опыт работы на зерновом рынке.

«Но мы также рассматриваем и те предприятия, которые только вышли, и которым нужно финансирование в период весенне-полевых работ. Мы проверяем, как они сотрудничают с другими контрагентами на рынке, насколько им можно доверять», - отметила Головань.

Как сообщал УНИАН, в форвардной программе ГПЗКУ 2015 года принимали участие 42 сельхозпредприятия, которые обрабатывают в среднем от 3 до 5 тыс. га. ГПЗКУ приобрела по форварду-2015 около 70 тыс. тонн зерна (в основном пшеницы и кукурузы) за 305 млн грн.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.